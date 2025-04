Continental: la branche de composants baptisée 'Aumovio' information fournie par Cercle Finance • 23/04/2025 à 11:38









(CercleFinance.com) - Continental a annoncé mercredi à l'occasion du salon de Shanghai qu'il avait décidé de baptiser 'Aumovio' sa division de composants électroniques pour l'automobile, appelée à entrer en Bourse en septembre prochain.



La branche, qui fabrique notamment des capteurs, des écrans et des systèmes de freinage, s'est aussi positionnée sur le segment des logiciels et des architectures devant équiper les voitures du futur.



Avec un effectif de quelque 92.000 personnes, 'Aumovio' a généré l'an dernier un chiffre d'affaires de 19,4 milliards d'euros.



Suite à l'introduction en Bourse d'Aumovio et à la cession de sa plus petite entité de matériaux industriels ContiTech, le périmètre de Conti ne se réduirait plus qu'à l'actuelle division de pneumatiques, qui représente un C.A. annuel de 13,9 milliards d'euros pour un effectif de 57.000 personnes.





