Continental: l'usine de Korbach certifiée ISCC PLUS

(CercleFinance.com) - Continental fait savoir que son usine de pneus de Korbach (Allemagne) a récemment obtenu la certification ISCC PLUS, faisant d'elle la quatrième usine du groupe à recevoir cette distinction.



Cette certification reconnaît l'engagement de Continental à utiliser des matériaux plus durables et à garantir une traçabilité transparente des matières premières utilisées dans son processus de production.



L'objectif du groupe est d'atteindre 100 % de matériaux durables dans ses produits d'ici 2050.



Outre l'usine de Korbach, celles de Lousado (Portugal), Hefei (Chine) et Puchov (Slovaquie) bénéficient également de cette certification, rapelle le manufacturier.









