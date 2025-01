Continental: choisit la future CFO de la division Automotive information fournie par Cercle Finance • 16/01/2025 à 17:07









(CercleFinance.com) - Continental annonce la nomination de Karin Dohm en tant que future directrice financière (CFO) de son secteur Automotive à partir du 1er avril 2025.



Actuellement CFO du groupe Hornbach, elle prendra la responsabilité des fonctions comptabilité, contrôle, trésorerie, fiscalité, fusions et acquisitions, gestion immobilière, relations avec les investisseurs et informatique, aux côtés du futur directeur général Philipp von Hirschheydt.



Cette nomination fait partie de la préparation à l'indépendance du secteur Automotive, prévue après l'Assemblée générale du 25 avril 2025.



Pour rappel, le secteur Automotive de Continental emploie quelque 96 000 personnes et a généré des ventes de 20,3 milliards d'euros en 2023. Il se distingue par son expertise technologique et sa position sur le marché des véhicules autonomes et logiciels.





Valeurs associées CONTINENTAL 66,44 EUR XETRA -0,45%