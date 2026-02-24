Constellation Energy progresse après des bénéfices du T4 supérieurs aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 février - ** Les actions de Constellation Energy

CEG.O en hausse de 1,25 % à 297,4 $ avant le marché

** La société dépasse les attentes de bénéfices du quatrième trimestre , grâce à la hausse de la demande d'électricité des centres de données

** La société a déclaré un bénéfice ajusté de 2,30 $ par action, par rapport aux estimations des analystes de 2,23 $ par action - données compilées par LSEG

** Les recettes d'exploitation trimestrielles ont augmenté à 6,07 milliards de dollars, contre 5,38 milliards de dollars l'année précédente

** "Nos accords à long terme avec Microsoft, Meta et plus récemment CyrusOne démontrent comment nous mettons en œuvre ce portefeuille élargi tout en maintenant la fiabilité pour les clients et en gardant les coûts stables", a déclaré Joe Dominguez, président et chef de la direction de Constellation

** Les dépenses d'exploitation totales de Constellation ont augmenté de 22,3 % pour atteindre 5,48 milliards de dollars au quatrième trimestre

** En 2025, le CEG a augmenté de 45,61%