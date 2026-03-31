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Constellation Energy perd du terrain après avoir annoncé un bénéfice inférieur à ses estimations pour 2026
information fournie par Reuters 31/03/2026 à 17:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

31 mars - ** Les actions de la grande compagnie d'électricité américaine Constellation Energy CEG.O ont baissé de 8,5 % à 273,40 $

** La société prévoit pour 2026 un bénéfice ajusté par action entre 11 et 12 $, le point médian étant légèrement inférieur aux estimations des analystes de 11,60 $ - données compilées par LSEG

** Le groupe annonce que 3,9 milliards de dollars de dépenses d'investissement seront consacrés à la croissance de l'entreprise et qu'il s'attend à un rendement à deux chiffres

** Augmentation de l'autorisation de rachat d'actions à 5 milliards de dollars

** Croissance attendue du bénéfice de base par action de 20 % et plus entre 2026 et 2029

** En incluant le mouvement de la séance, CEG a baissé de 22,6 % depuis le début de l'année

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