Constellation Energy obtient des prolongations de licence de 20 ans pour deux centrales nucléaires

Constellation Energy CEG.O a déclaré mardi que l'autorité américaine de régulation nucléaire avait approuvé le renouvellement pour 20 ans des licences de ses centrales d'énergie propre de Clinton et de Dresde.

La compagnie d'électricité américaine investira plus de 370 millions de dollars pour renouveler les licences des centrales nucléaires afin d'en améliorer l'efficacité et d'en garantir la fiabilité.

L'entreprise a déclaré que les approbations permettront à Clinton de fonctionner jusqu'en 2047 et aux réacteurs de Dresde de fonctionner jusqu'en 2049 et 2051.

L'énergie nucléaire américaine connaît une forte augmentation de la demande après des décennies de stagnation, en raison de la demande record des centres de données utilisés pour les technologies d'intelligence artificielle et de l'électrification d'industries telles que le transport et la fabrication.

En mai, le président Donald Trump a signé des décrets ordonnant à la Commission de régulation nucléaire des États-Unis de réduire les réglementations et d'accélérer l'octroi de nouvelles licences pour les réacteurs et les centrales électriques.

"Ces extensions de licence permettront à Clinton et Dresden de rester en ligne pendant deux décennies supplémentaires, préservant ainsi plus de 2 200 emplois familiaux et 8,1 milliards de dollars en impôts fédéraux, étatiques et locaux", a déclaré Bryan Hanson, directeur de la production de Constellation Energy.

En juin, la société a conclu un accord avec Meta META.O pour maintenir en service pendant 20 ans l'un des réacteurs de la compagnie d'électricité dans l'Illinois, ce qui constitue le premier accord de ce type conclu par la société Big Tech avec une centrale nucléaire.