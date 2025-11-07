 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 922,32
-0,53%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Constellation Energy manque ses prévisions de bénéfices trimestriels et revoit à la baisse ses prévisions pour 2025
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 14:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'entreprise américaine Constellation Energy CEG.O a réduit vendredi la limite supérieure de ses prévisions pour l'ensemble de l'année, après avoir manqué les estimations pour le troisième trimestre en raison de l'augmentation des dépenses d'exploitation.

Les actions de la société basée à Baltimore, dans le Maryland, ont chuté de 4 % dans les échanges avant bourse à la suite des résultats.

L'augmentation des dépenses d'exploitation, due aux investissements dans les infrastructures et à la maintenance, a tendance à réduire les marges des entreprises de services publics telles que Constellation Energy.

En raison de la croissance rapide de la consommation d'électricité consécutive à l'expansion des centres de données d'IA , de l'augmentation de la production nationale et de l'électrification des industries, les services publics américains ont plaidé en faveur d'une augmentation des coûts de l'électricité pour les clients .

Les services publics ont cherché à augmenter les factures d'électricité des clients pour financer la modernisation des infrastructures, alors que les réseaux électriques du pays sont confrontés à des phénomènes météorologiques extrêmes et à une demande croissante due à l'électrification de l'industrie et à l'expansion des centres de données

Constellation prévoit désormais un bénéfice d'exploitation ajusté pour l'ensemble de l'année compris entre 9,05 et 9,45 dollars par action, contre 8,90 à 9,60 dollars par action précédemment.

Les incertitudes économiques alimentées par les politiques tarifaires du président américain Donald Trump pourraient inciter les entreprises à repenser la manière dont elles dépensent les milliards de dollars affectés au développement d'infrastructures d'intelligence artificielle.

Les investisseurs deviennent également sceptiques à l'égard des entreprises technologiques qui dépensent des milliards de dollars pour l'infrastructure d'intelligence artificielle, car les rendements sur investissement sont plus lents que prévu.

Les dépenses d'exploitation totales de Constellation ont augmenté de 7,8 % pour atteindre 5,48 milliards de dollars au cours du trimestre juillet-septembre.

Il a déclaré un revenu d'exploitation trimestriel total de 6,57 milliards de dollars, en hausse par rapport à 6,55 milliards de dollars un an plus tôt.

Le service public a affiché un bénéfice ajusté de 3,04 dollars par action pour les trois mois se terminant le 30 septembre, contre une estimation moyenne des analystes de 3,12 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Valeurs associées

CNSTLLTN ENER CO
351,3000 USD NASDAQ -3,29%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • (Crédits: Adobe Stock)
    La liste des difficultés s’allonge : un repli tactique des positions s’impose
    information fournie par Les sélections de Roland LASKINE 07.11.2025 14:09 

    Le 7 novembre 2025 Les marchés nous ont appris à faire preuve d'humilité en matière de prévision boursière. Les éléments qui font la tendance sont à ce point complexes et contradictoires, que le bon sens n'est pas toujours suffisant pour appréhender l'évolution ... Lire la suite

  • Louis Schweitzer, ancien PDG de Renault, est décédé jeudi à l'âge de 83 ans. Photo du 9 novembre 2018  ( AFP / Lionel BONAVENTURE )
    Louis Schweitzer, ancien PDG de Renault, est décédé
    information fournie par AFP 07.11.2025 13:54 

    Louis Schweitzer, ancien PDG de Renault , capitaine d'industrie et haut fonctionnaire, est décédé jeudi à l'âge de 83 ans, a annoncé vendredi sa famille à l'AFP. Ancien directeur de cabinet de Laurent Fabius à Matignon, Louis Schweitzer a passé 20 ans chez Renault, ... Lire la suite

  • Dégâts au Vietnam après le passage du typhon Kalmaegi
    Dégâts au Vietnam après le passage du typhon Kalmaegi
    information fournie par AFP Video 07.11.2025 13:52 

    Après le passage du typhon Kalmaegi, l'un des cyclones les plus meurtriers de l'année, des toitures sont endommagées et des arbres abattus à Quy Nhon, dans le centre du Vietnam.

  • Brésil: Rituel autochtone pour marquer le début de la COP30 à Belém
    Brésil: Rituel autochtone pour marquer le début de la COP30 à Belém
    information fournie par AFP Video 07.11.2025 13:49 

    "En Amazonie, rien ne commence sans un rituel", explique Walter Kumaruara, un autochtone de Baixo Tapajós, alors qu'il marque le début du sommet des leaders de la COP30.

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank