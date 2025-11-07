Constellation Energy manque ses prévisions de bénéfices trimestriels et revoit à la baisse ses prévisions pour 2025

L'entreprise américaine Constellation Energy CEG.O a réduit vendredi la limite supérieure de ses prévisions pour l'ensemble de l'année, après avoir manqué les estimations pour le troisième trimestre en raison de l'augmentation des dépenses d'exploitation.

Les actions de la société basée à Baltimore, dans le Maryland, ont chuté de 4 % dans les échanges avant bourse à la suite des résultats.

L'augmentation des dépenses d'exploitation, due aux investissements dans les infrastructures et à la maintenance, a tendance à réduire les marges des entreprises de services publics telles que Constellation Energy.

En raison de la croissance rapide de la consommation d'électricité consécutive à l'expansion des centres de données d'IA , de l'augmentation de la production nationale et de l'électrification des industries, les services publics américains ont plaidé en faveur d'une augmentation des coûts de l'électricité pour les clients .

Les services publics ont cherché à augmenter les factures d'électricité des clients pour financer la modernisation des infrastructures, alors que les réseaux électriques du pays sont confrontés à des phénomènes météorologiques extrêmes et à une demande croissante due à l'électrification de l'industrie et à l'expansion des centres de données

Constellation prévoit désormais un bénéfice d'exploitation ajusté pour l'ensemble de l'année compris entre 9,05 et 9,45 dollars par action, contre 8,90 à 9,60 dollars par action précédemment.

Les incertitudes économiques alimentées par les politiques tarifaires du président américain Donald Trump pourraient inciter les entreprises à repenser la manière dont elles dépensent les milliards de dollars affectés au développement d'infrastructures d'intelligence artificielle.

Les investisseurs deviennent également sceptiques à l'égard des entreprises technologiques qui dépensent des milliards de dollars pour l'infrastructure d'intelligence artificielle, car les rendements sur investissement sont plus lents que prévu.

Les dépenses d'exploitation totales de Constellation ont augmenté de 7,8 % pour atteindre 5,48 milliards de dollars au cours du trimestre juillet-septembre.

Il a déclaré un revenu d'exploitation trimestriel total de 6,57 milliards de dollars, en hausse par rapport à 6,55 milliards de dollars un an plus tôt.

Le service public a affiché un bénéfice ajusté de 3,04 dollars par action pour les trois mois se terminant le 30 septembre, contre une estimation moyenne des analystes de 3,12 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.