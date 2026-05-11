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Constellation Energy en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au premier trimestre
information fournie par Reuters 11/05/2026 à 14:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 mai - ** L'action de la société d'électricité américaine Constellation Energy CEG.O progresse de 2 % à 309,97 dollars avant l'ouverture du marché

** La société a dépassé les estimations de Wall Street concernant son bénéfice du premier trimestre, grâce à la hausse de la demande en électricité et à la contribution des actifs de Calpine récemment acquis

** Elle affiche un bénéfice ajusté de 2,74 dollars par action pour le trimestre considéré, contre une estimation moyenne des analystes de 2,57 dollars par action – données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires trimestriel total s'est établi à 11,12 milliards de dollars, contre 6,79 milliards il y a un an

** À la clôture d'hier, l'action avait perdu 14 % depuis le début de l'année

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