Constellation Energy dépasse ses prévisions de bénéfices grâce à une forte demande d'électricité

Lagrande compagnie d'électricité américaine Constellation Energy CEG.O a dépassé jeudi les estimations de Wall Street pour le bénéfice ajusté du deuxième trimestre, grâce à l'augmentation de la demande d'électricité des centres de données et à la baisse des charges d'intérêt.

Les compagnies d'électricité indépendantes comme Constellation ont profité d'une demande d'électricité record sur le site , qui a été renforcée par l'expansion des centres de données à forte consommation d'énergie des grandes entreprises technologiques.

Au cours de l'année, Constellation a signé des accords de fourniture d'électricité à long terme pour des centres de données appartenant à des entreprises technologiques géantes, notamment avec Meta META.O et un accord distinct avec Microsoft MSFT.O qui impliquera la réouverture de l'ancienne centrale nucléaire de Three Mile Island en Pennsylvanie.

La société est en pourparlers avec des développeurs de centres de données pour conclure des accords similaires, a déclaré Joe Dominguez, directrice générale de Constellation, lors d'une conférence téléphonique sur les résultats.

"Nous constatons une accélération continue de l'intérêt", a déclaré M. Dominguez.

Constellation, qui est le plus grand exploitant de centrales nucléaires du pays, est en train de développer son parc de centrales au gaz naturel.

En janvier, Constellation a accepté de racheter la société Calpine , spécialisée dans le gaz naturel et la géothermie , pour un montant de 16,4 milliards de dollars, ce qui constitue l'une des plus importantes acquisitions du secteur de l'électricité aux États-Unis.

L 'opération a reçu les autorisations réglementaires

des États et de la Federal Energy Regulatory Commission (FERC) pour l'acquisition de Calpine Corporation annoncée précédemment pour 16,4 milliards de dollars.

Elle attend le feu vert du ministère de la justice.

"J'espère que nous obtiendrons le dernier sous peu", a déclaré M. Dominguez.

Les dépenses d'exploitation totales de Constellation ont augmenté de 17,7 % pour atteindre 5,15 milliards de dollars au cours du trimestre avril-juin, contre 4,38 milliards de dollars un an plus tôt.

Le parc nucléaire de la société a produit 45 170 gigawattheures (GWh), en baisse par rapport aux 45 314 GWh de l'année précédente, en raison d'un plus grand nombre de jours d'arrêt sans rechargement de combustible par rapport à l'année dernière.

Constellation Energy a déclaré qu'elle s'attendait à ce que le soutien législatif bipartisan à l'énergie nucléaire se poursuive .

Le président américain Donald Trump a signé en mai des décrets ordonnant à la Commission de réglementation nucléaire indépendante du pays de réduire les réglementations et d'accélérer l'octroi de nouvelles licences pour les réacteurs et les centrales électriques.

Constellation Energy a déclaré un revenu d'exploitation trimestriel total de 6,10 milliards de dollars, contre 5,48 milliards de dollars un an plus tôt. Les analystes s'attendaient en moyenne à 4,83 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Ses charges d'intérêt sont passées de 142 millions de dollars à 118 millions de dollars.

La compagnie d'électricité basée à Baltimore, dans le Maryland, a affiché un bénéfice ajusté de 1,91 $ par action pour les trois mois se terminant le 30 juin, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 1,85 $.