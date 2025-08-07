Constellation Energy dépasse ses estimations de bénéfices grâce à une forte demande d'électricité et à des coûts d'intérêt moins élevés

L'entreprise américaine de services publics Constellation Energy CEG.O a battu jeudi les estimations de Wall Street pour le bénéfice ajusté du deuxième trimestre, aidée par la hausse de la demande d'électricité et la baisse des coûts d'intérêt.

Selon l'Administration américaine d'information sur l'énergie (EIA), la consommation d'électricité atteindra des sommets en 2025 et 2026, sous l'effet d'une hausse de la demande des centres de données alimentés par l'IA.

L'indice S&P qui suit les services publics .SPLRCU a augmenté de 3,5 % au cours du trimestre qui s'est terminé le 30 juin.

"Nous ajoutons des mégawatts au réseau en prolongeant la durée de vie de notre flotte existante... et en lançant un nouvel outil de réponse à la demande alimenté par l'IA qui aide les entreprises à réduire leur consommation d'énergie pendant les périodes de pointe", a déclaré la directrice générale Joe Dominguez.

La société a déclaré que près de 1,1 gigawatt de production supplémentaire a été approuvé par l'opérateur de réseau PJM Interconnection, qui coordonne le mouvement de l'électricité en gros dans certaines parties de l'est des États-Unis.

Les dépenses d'exploitation totales de Constellation ont augmenté de 17,7 % pour atteindre 5,15 milliards de dollars au cours du trimestre avril-juin, contre 4,38 milliards de dollars un an plus tôt.

Le parc nucléaire de l'entreprise a produit 45 170 gigawattheures (GWhs), en baisse par rapport aux 45 314 GWhs de l'année précédente, en raison d'un plus grand nombre de jours d'arrêt sans rechargement de combustible par rapport à l'année dernière.

Constellation Energy a déclaré qu'elle continuerait à apporter un soutien législatif bipartisan à l'énergie nucléaire.

Le président américain Donald Trump a signé en mai des décrets ordonnant à la commission indépendante de réglementation nucléaire du pays de réduire les réglementations et d'accélérer l'octroi de nouvelles licences pour les réacteurs et les centrales électriques.

Constellation Energy a déclaré un revenu d'exploitation trimestriel total de 6,10 milliards de dollars, contre 5,48 milliards de dollars un an plus tôt. Les analystes s'attendaient en moyenne à 4,83 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Ses coûts d'intérêt sont passés de 142 millions de dollars à 118 millions de dollars.

La compagnie d'électricité basée à Baltimore, dans le Maryland, a affiché un bénéfice ajusté de 1,91 $ par action pour les trois mois se terminant le 30 juin, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 1,85 $.