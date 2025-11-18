Constellation Energy bénéficie d'un prêt d'un milliard de dollars pour le redémarrage du réacteur de Three Mile Island

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 novembre - ** Les actions de l'entreprise américaine Constellation Energy CEG.O ont augmenté de 3,4 % à 349,85 $ dans les échanges après bourse ** L'administration Trump prêté à CEG 1 milliard de dollars pour redémarrer son réacteur nucléaire dans une centrale de Pennsylvanie, anciennement connue sous le nom de Three Mile Island

** CEG affirme que le prêt contribuera à réduire le coût du financement et à stimuler l'investissement privé pour rétablir l'électricité sur le réseau

** Elle ajoute qu'elle a embauché des centaines de travailleurs, achevé les inspections des infrastructures et commandé des équipements majeurs pour le réacteur

** L'action a augmenté de 51,6 % depuis le début de l'année