ConocoPhillips va racheter Marathon Oil pour 22,5 milliards de dollars

(AOF) - Le secteur pétrolier américain se concentre : ConocoPhillips a annoncé le rachat de Marathon Oil pour 22,5 milliards de dollars dans le cadre d'une transaction en actions. Marathon Oil sera racheté sur la base d'une valeur d'entreprise de 22,5 milliards de dollars, dont 5,4 milliards de dollars de dette nette. Les actionnaires de Marathon Oil recevront 0,2550 action de ConocoPhillips pour chaque action de Marathon Oil, ce qui représente une prime de 14,7% par rapport au cours de clôture du 28 mai 2024.

L'opération devrait avoir un effet relutif immédiat sur les bénéfices, les flux de trésorerie et le rendement du capital par action.

ConocoPhillips prévoit de réaliser l'intégralité des 500 millions de dollars de synergies de coûts et de capitaux au cours de la première année complète suivant la clôture de la transaction. Les économies identifiées proviendront de la réduction des frais généraux et administratifs, de la diminution des coûts d'exploitation et de l'amélioration de l'efficacité du capital.

ConocoPhillips explique que cette acquisition lui permettra d'ajouter des zones très complémentaires à son portefeuille onshore américain existant, en ajoutant plus de 2 milliards de barils de ressources avec un coût d'approvisionnement moyen estimé à moins de 30 dollars par baril WTI.

La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2024.

Indépendamment de la transaction, ConocoPhillips prévoit d'augmenter son dividende de 34% pour le porter à 78 cents par action à partir du quatrième trimestre 2024. Une fois l'acquisition finalisée, le groupe pétrolier américain prévoit en outre des rachats d'actions de plus de 20 milliards de dollars au cours des trois premières années, dont plus de 7 milliards de dollars au cours de la première année complète, compte tenu des prix récents des matières premières.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur "pétrole et parapétrolier"

Le biogaz pour verdir les activités

Obtenu grâce à la décomposition des déchets, il entre dans la catégorie des énergies vertes. Il s'inscrit dans la stratégie de nombreux pays, notamment en Europe, de réduire leur dépendance aux importations d'hydrocarbures. Les groupes pétroliers ont de fortes ambitions dans le domaine, comme le révèlent deux opérations récentes. Le britannique BP a repris l'américain Archaea Energy pour 4,1 milliards de dollars. Puis, l'anglo-néerlandais, Shell, a annoncé l'acquisition du danois Nature Energy pour 2 milliards de dollars. Ces opérations affichent des niveaux de valorisation élevés, soulignant le fort potentiel du secteur. TotalEnergies avait déjà pris, en 2018, une participation dans l'américain Clean Energy Fuels Corp, dont il détient aujourd'hui 19%. Il s'est récemment allié avec Veolia pour valoriser le biométhane issu des installations de traitement des déchets.