ConocoPhillips confirme sa guidance annuelle, résultat net ajusté en berne
information fournie par Cercle Finance 07/08/2025 à 14:31
Ce repli s'explique principalement par un prix moyen réalisé en baisse de 19%, à 45,77 USD/boe (baril équivalent pétrole) malgré une hausse de 3% de la production, à 2,391 millions de barils équivalent pétrole par jour, tirée par l'intégration de Marathon Oil.
Le cash-flow opérationnel ajusté s'élève à 4,7 MdUSD, dont 3,5 MdUSD de flux de trésorerie d'exploitation. Le groupe a distribué 2,2 MdUSD aux actionnaires, dont 1 MdUSD en dividendes ordinaires et 1,2 MdUSD via des rachats d'actions. Le dividende trimestriel est maintenu à 0,78 USD par action.
Le CEO Ryan Lance s'est félicité de l'intégration finalisée de Marathon Oil, qui doit générer plus de 1 MdUSD de synergies récurrentes d'ici fin 2025.
La société vise également plus de 1 MdUSD de réductions de coûts et d'améliorations de marges sur une base annualisée d'ici fin 2026. La guidance de production annuelle est confirmée entre 2,35 et 2,37 millions de boe/j (baril équivalent pétrole par jour).
Le titre gagne un peu moins de 2% en pré-ouverture à New York à la suite de cette publication.
Valeurs associées
|93,120 USD
|NYSE
|0,00%
A lire aussi
-
Warner Bros Discovery a fait état jeudi d'un bénéfice d'exploitation surprise au deuxième trimestre, un résultat rendu possible grâce à l'augmentation du nombre d'abonnés avec le déploiement à l'international de HBO Max et aux succès tels que "Minecraft, le film", ... Lire la suite
-
par William Schomberg, David Milliken et Suban Abdulla La Banque d'Angleterre (BoE) a abaissé jeudi ses taux directeurs comme prévu, mais quatre de ses neuf responsables de la politique monétaire, inquiets d'une inflation élevée, ont opté pour une pause dans la ... Lire la suite
-
par David Lawder et Andrea Shalal Des droits de douane allant de 10% à 50% sont entrés en vigueur jeudi sur les produits en provenance de dizaines de partenaires commerciaux des Etats-Unis, dont les plus touchés comme la Suisse, le Brésil, l'Afrique du Sud et l'Inde ... Lire la suite
-
par Andrea Shalal Au premier abord, Donald Trump apparaît comme victorieux de la guerre commerciale mondiale qu'il a déclenchée depuis son retour à la Maison blanche en janvier dernier. Le président américain a fait plier à sa volonté des partenaires commerciaux ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer