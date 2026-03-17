CONMED chute après la rétrogradation de Piper Sandler à "neutre"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

17 mars - ** Les actions de la société de technologie médicale CONMED CNMD.N en baisse de 1,7% à 36,78

** Piper Sandler rétrograde CNMD de "surpondérer" à "neutre", citant le manque de catalyseurs à court terme

** Les inquiétudes concernant les performances d'AirSeal et les erreurs d'exécution pèsent sur le titre depuis près de deux ans ** La société a réduit ses prévisions à 39 $, ce qui représente une hausse de 4,3 % par rapport à la dernière clôture de l'action ** Les six sociétés de courtage qui couvrent CNMD considèrent l'action comme "à conserver"; la prévision médiane est de 43 $ - données LSEG

** En incluant les mouvements de la séance, CNMD est en baisse de ~9,6 % depuis le début de l'année