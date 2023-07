Congrès Mondial de Dermatologie : Le Groupe L'Oréal dévoile de nouvelles études sur la pigmentation et l'impact des variations hormonales sur la peau et le cuir chevelu des femmes

Singapour, 5 juillet 2023 : L’Oréal présente au Congrès Mondial de Dermatologie (WCD) à Singapour, sa vision pour l’avenir de la dermatologie en dévoilant ses nouvelles recherches et innovations dans le domaine de la santé de la peau. Pour cette édition, Les meilleurs dermatologues, scientifiques et chercheurs du monde se réunissent au Congrès Mondial de Dermatologie (WCD) pour échanger sur les dernières avancées.

Etudes de référence

La Division Beauté Dermatologique de L’Oréal (LDB) dévoile aujourd’hui les résultats de deux études internationales sur la santé de la peau respectivement réalisées par La Roche-Posay (LRP) et Vichy :

Dans l’étude LRP, la plus importante de ce genre menée à ce jour auprès de 48 000 personnes dans 34 pays, la moitié des participants (50 %) font état de troubles de la pigmentation tels qu’un vitiligo, une hyperpigmentation post-inflammatoire ou un mélasma. Près d’un tiers (28 %) affirme avoir perdu en qualité de vie du fait de ces troubles, et 44 % indiquent qu’ils cachent la partie concernée de leur corps.



D’après les conclusions d’une enquête réalisée par Vichy auprès de 20 000 femmes dans 20 pays, 72 % d’entre elles sentent que les variations hormonales impactent négativement leur bien-être, et la majorité (trois femmes sur quatre) déclare que des problèmes de peau surviennent ou empirent pendant les menstruations.

L’Oréal s’appuie sur des décennies d’innovations validées par des dermatologues et mises au point par plus de 4 000 scientifiques, pour proposer de nouveaux produits et services qui aident à mieux diagnostiquer, prévenir et traiter un grand nombre de maladies de la peau. Dans le cadre du Congrès Mondial de Dermatologie, L’Oréal présentera ses dernières innovations dans les domaines de la défense cutanée, de la photoprotection, de la pigmentation et du vieillissement de la peau, le tout sur fond de développement durable et d’inclusion.

Nouveaux ingrédients et Green Sciences

Le Mexoryl 400 est l’ingrédient phare breveté d’ UVMune 400 par La Roche-Posay , la toute première technologie L’Oréal de protection de la peau contre les rayons ultra-longs UVA et de prévention des dommages cutanés liés au photo vieillissement, à la photo pollution et à la modification des gènes pouvant entraîner des cancers de la peau.

Pro-Xylane par L’Oréal Paris est le premier actif issu des Green Sciences , élaboré à partir des sucres naturellement présents dans l’écorce de hêtre. Inventée il y a plus de 20 ans, la molécule Pro-Xylane a depuis été brevetée et est devenue l’une des références de L’Oréal en matière de solutions contre le vieillissement cutané.

Le madécassoside contenu dans le Baume Cicaplast B5 par La Roche-Posay est extrait des feuilles de Centella Asiatica , combinée à de l’eau et à de l’éthanol dérivé de la canne à sucre. Cet extrait végétal connu pour ses propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires aide à renforcer la barrière cutanée.

« Nous sommes ravis de revenir au Congrès Mondial de Dermatologie armés de nouvelles données sur la santé de la peau, qui complètent le travail important de la communauté dermatologique », a déclaré Barbara Lavernos, Directrice Générale Adjointe en charge de la Recherche, de l’Innovation et de la Technologie du Groupe L’Oréal. « Nos recherches approfondies, nos innovations et nos investissements croissants dans la Tech nous permettent de participer à la résolution des problèmes de peau et de cheveux les plus urgents, de l’hyperpigmentation à la protection solaire, en passant par l’acné, la sécheresse cutanée et plus encore et ce afin d’aider plus de personnes à avoir une peau plus saine et une meilleure qualité de vie.

« En partenariat avec les dermatologues du monde entier, nous faisons progresser la santé cutanée pour toutes et tous, dans leur infinie diversité », a ajouté Myriam Cohen-Welgryn, Directrice Générale Beauté Dermatologique du Groupe L’Oréal. « En participant à l’enrichissement des connaissances scientifiques, en créant de nouveaux produits durables et des services augmentés, et en soutenant les personnes en attente de solutions, nous contribuons à favoriser l’accès à la santé de la peau pour un nombre toujours plus important de personnes dans le monde entier. »

Plus d'information sur https://www.loreal.com/fr/mediaroom

