Confrontée à l'offensive de Banca MPS : Mediobanca est plus généreux avec ses actionnaires

(AOF) - Mediobanca, qui fait l’objet d’un projet d’offre de rachat par Banca Monte dei Paschi di Siena (Banca MPS), a dévoilé ses objectifs 2028 dans le cadre de son plan stratégique : One Brand, One culture. En Bourse, l’action de la première perd 0,36% à 19,51 euros et celle de la seconde, 2,39% à 7,073 euros. Mediobanca a indiqué en particulier indiqué qu’elle comptait distribuer 4,9 milliards d’euros à ses actionnaires entre 2025 et 2028.

Elle verserait un dividende de 1,125 euro au titre de 2025, montant augmenté de 50% pour 2026 avant d'être porté à 2,1 euros pour 2028.

Sur ce total, la banque italienne versera 4,5 milliards d'euros de dividendes, le solde représentant la finalisation du plan de rachat d'actions annoncé en mai 2023. " L'augmentation des distributions est soutenue par une génération de capital plus importante (environ 280 points de base par an, +30% par rapport à 220 points de base), grâce à une forte rentabilité et à l'absence d'impacts réglementaires négatifs dans les années à venir " explique Mediobanca.

La banque italienne cible par ailleurs un bénéfice net de 1,9 milliard de dollars en croissance de 45% sur 3 ans, soit une progression annuelle moyenne de 14%. Les revenus devraient dépasser 4,4 milliards de dollars en 2028, en croissance annuelle moyenne. Mediobianca vise également une amélioration de la rentabilité des fonds propres tangibles à 17% contre 14% auparavant, niveau attendu cette année.

Pas de justification industrielle à l'offre de Banca MPS

Évoquant l'offre de sa concurrente italienne, Monte dei Paschi di Siena (Banca MPS), Mediobanca juge qu'elle " n'a pas de justification industrielle et financière pour les actionnaires de Mediobanca et comporte des risques d'exécution évidents ". Elle considère notamment que cette proposition la sous-évalue et aurait un impact dilutif à 2 chiffres au niveau du bénéfice par action.

Pour faire pièce à Monte dei Paschi di Siena, elle a proposé en avril de racheter la banque privée Banca Generali, détenue à plus de 50% par Generali, pour 6,3 milliards d'euros. Cette éventuelle opération n'est pas intégrée dans les objectifs 2028. Si cette transaction voyait le jour, les actifs totaux de Mediobanca seraient multipliés par 2 à plus de 210 milliards d'euros, dont 110 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Le bénéfice net serait multiplié par 4 à 0,8 milliard d'euros (50 % du bénéfice net du groupe).