Confluent s'envole grâce à l'opération de rachat par IBM pour 11 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 décembre - ** Les actions de la plateforme de flux de données Confluent CFLT.O ont bondi de 29 % pour atteindre 29,86 $

** IBM IBM.N va acquérir la totalité des actions ordinaires émises et en circulation de CFLT pour 31 dollars par action, ce qui représente une prime d'environ 50 % par rapport au cours de clôture de l'action de 20,73 dollars le 7 octobre, la dernière séance de transactions avant que Reuters ne rapporte pour la première fois son exploration d'une vente après avoir attiré l'intérêt d'un acquéreur

** La contrepartie représente une valeur d'entreprise de 11 milliards de dollars

** Les actions d'IBM ont baissé de 0,9 %

** Jusqu'à sa dernière clôture, CFLT avait chuté de ~17% depuis le début de l'année