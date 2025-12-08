Confluent s'envole après des informations selon lesquelles IBM serait proche d'un accord d'acquisition de 11 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 décembre - ** Les actions de la plateforme de flux de données Confluent CFLT.O bondissent de 31,6 % en avant-marché à 30,45 $ ** IBM IBM.N est en discussions avancées pour acquérir CFLT pour environ 11 milliards de dollars, selon le Wall Street Journal ** Reuters a rapporté en octobre que CFLT envisageait une vente potentielle et avait fait appel à une banque d'investissement pour le processus ** CFLT a une capitalisation boursière de 8,09 milliards de dollars à la clôture de vendredi, selon les données de LSEG ** IBM a fait état d'un ralentissement dans son segment des logiciels en nuage au troisième trimestre, et a cherché à étendre ses offres basées sur le nuage pour capter la demande

** L'action CFLT a baissé de 17,24 % depuis le début de l'année, jusqu'à la dernière clôture