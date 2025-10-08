Confluent progresse, le fabricant de logiciels explorant une vente

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 octobre - ** Les actions du fabricant de logiciels de flux de données Confluent CFLT.O ont augmenté de 19,2 % à 24,72 $ avant le marché

** Reuters rapporte que Confluent étudie la possibilité d'une vente après avoir suscité l'intérêt d'un acquéreur

** La société travaille avec une banque d'investissement sur le processus de vente, qui en est à ses débuts et a été lancé après que des sociétés de capital-investissement et d'autres sociétés de technologie aient exprimé leur intérêt pour l'achat de la société

** L'intérêt pour Confluent met en évidence une augmentation de la demande pour les sociétés d'infrastructure de données, alimentée par la course des entreprises au développement de l'intelligence artificielle générative

** L'action a baissé d'environ 26 % depuis le début de l'année