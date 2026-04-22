Conflit au Moyen-Orient : Otis doit faire face à des droits de douane et à des retards de livraison

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les détails de la conférence téléphonique au paragraphe 2, les actions au paragraphe 4 et le commentaire des analystes au paragraphe 7) par Parth Chandna

Le fabricant d'ascenseurs Otis Worldwide

OTIS.N a déclaré mercredi que ses ventes de nouveaux équipements avaient été affectées au premier trimestre par des pressions tarifaires et des retards de projets, les expéditions ayant été perturbées par le conflit au Moyen-Orient.

"Nous avons connu des retards dans nos projets de modernisation en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA) en raison du conflit au Moyen-Orient", a déclaré un dirigeant d'Otis lors de la conférence téléphonique sur les résultats.

La société basée à Farmington, dans le Connecticut, a également prévu un bénéfice annuel ajusté inférieur aux estimations de Wall Street, anticipant une faible demande pour les nouveaux ascenseurs et escaliers mécaniques.

Les actions d'Otis ont baissé de 2,1 %.

L'incertitude tarifaire et l'instabilité géopolitique ont incité les entreprises à réduire leurs investissements, y compris l'achat de nouveaux équipements, ce qui a eu un impact sur les fabricants comme Otis. Otis prévoit pour 2026 un bénéfice ajusté par action de 4,20 à 4,24 dollars, dont le point médian est légèrement inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 4,26 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les pressions à court terme liées aux vents contraires des coûts et aux investissements au premier trimestre ont eu un impact sur les marges dans le segment des services, selon l'entreprise.

Joachim Kotze, analyste chez Morningstar, a déclaré que le segment des services génère la majeure partie des bénéfices d'Otis et que la contraction de la marge de 160 points de base, qui était inférieure aux prévisions de la direction, a introduit une incertitude quant au rythme de l'expansion des marges.

Otis, quant à elle, prévoit une baisse à un chiffre faible, voire une stagnation, de ses ventes annuelles de nouveaux équipements, mais projette une augmentation des ventes de services à un chiffre moyen à élevé.

Au premier trimestre, les ventes de nouveaux équipements ont chuté à 1,15 milliard de dollars, contre 1,16 milliard de dollars l'année précédente, principalement en raison d'une baisse de plus de 20 % en Chine.

Le bénéfice ajusté d'Otis est tombé à 89 cents par action au cours du trimestre clos le 31 mars, contre 92 cents l'année précédente. Les analystes s'attendaient en moyenne à un bénéfice trimestriel de 89 cents par action.

Le chiffre d'affaires de la société au premier trimestre a augmenté pour atteindre 3,57 milliards de dollars, contre 3,35 milliards de dollars un an plus tôt, alors que les analystes tablaient sur 3,5 milliards de dollars.