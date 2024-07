Concurrence: Londres ouvre une enquête sur les accords de Microsoft avec Inflection AI

L'autorité britannique de la concurrence, la CMA, a annoncé mardi ouvrir une enquête sur les accords de Microsoft avec Inflection AI, notamment pour l'embauche d'anciens employés de cette start-up, un dossier qu'elle examinait depuis le mois d'avril.

( AFP / FABRICE COFFRINI )

La CMA "dispose de suffisamment d'informations concernant l'embauche par Microsoft Corporation de certains anciens employés d'Inflection AI" et la conclusion d'accords associés "pour lui permettre d'ouvrir une enquête", a indiqué le régulateur dans une décision publiée mardi.

Cette enquête initiale permettra de déterminer si des investigations plus approfondies sont nécessaires pour savoir si ces faits soulèvent des problèmes de concurrence au Royaume-Uni, a précisé la CMA.

Mustafa Suleyman, l'un des plus grands noms de la révolution de l'intelligence artificielle, avait annoncé en mars qu'il quittait son poste de PDG d'Inflection, une startup qu'il a cofondée, pour rejoindre Microsoft.

Il a ajouté que certains collaborateurs clés d'Inflection, dont le cofondateur Karén Simonyan, avaient "choisi de rejoindre" son équipe chez Microsoft.

"Nous sommes convaincus que le recrutement de talents favorise la concurrence et ne doit pas être traité comme une fusion. Nous fournirons à l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés les informations dont elle a besoin pour mener à bien ses enquêtes dans les plus brefs délais", a réagi un porte-parole de Microsoft auprès de l'AFP.

La CMA avait dit en avril examiner plusieurs partenariats entre des géants de la tech et des start-up d'intelligence artificielle (IA) générative: entre Microsoft et Mistral AI, entre Amazon et Anthropic, ainsi que les accords entre Microsoft et Inflection AI.

La CMA avait lancé une "invitation à commentaires" dans ces trois dossiers, qui courrait jusqu'au 9 mai, mais ce n'était pas une enquête formelle à ce stade.

La CMA, mais aussi la Commission européenne dans l'UE ou l'autorité américaine de la concurrence (FTC), accentuent depuis plusieurs mois leur surveillance du marché de l'intelligence artificielle (IA) générative.

Cela inclut aussi le partenariat entre Microsoft et le champion de l'IA générative OpenAI (créateur de ChatGPT).

A ce sujet, Microsoft a annoncé la semaine dernière abandonner son siège d'observateur au conseil d'administration d'OpenAI.

La CMA, avait par ailleurs annoncé en mai laisser le champ libre au partenariat entre Microsoft et la société française Mistral AI, estimant que le géant américain n'avait pas acquis une influence telle que l'accord s'apparenterait à une fusion.