Concurrence-Bruxelles ouvre une procèdure formelle contre Amazon

BRUXELLES, 10 novembre (Reuters) - La Commission européenne a annoncé mardi l'ouverture d'une procédure formelle contre Amazon AMZN.O pour non respect des règles de la concurrence sur le commerce en ligne. Bruxelles reproche au groupe dirigé par Jeff Bezos d'endosser deux rôles, celui de détaillant et celui de place de marché. "La Commission reproche à Amazon d'utiliser systématiquement les données commerciales non publiques des vendeurs indépendants actifs sur sa place de marché au bénéfice de sa propre activité de vente au détail, qui est en concurrence directe avec celle de ces vendeurs tiers", dit notamment l'exécutif européen dans un communiqué. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_2077 Amazon réfute les accusations de la Commission. (Foo Yun Chee; version française Nicolas Delame)

Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ -5.06%