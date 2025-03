Conclusion de mandats de rachat d’actions SMCP par les fondateurs du groupe

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Evelyne Chétrite, Judith Milgrom et Ilan Chétrite, directeurs généraux délégués de SMCP (les fondateurs du groupe) ont conclu le 4 mars des mandats avec un prestataire de services d'investissement, agissant de manière indépendante, aux fins de racheter sur une période pouvant aller jusqu’au 31 décembre 2025, des actions SMCP. Avec ces mandats, les fondateurs souhaitent racheter un nombre significatif d’actions SMCP, pouvant aller jusqu’à 675 000 (soit 225 000 pour chaque fondateur).

