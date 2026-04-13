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Conagra Brands nomme John Brase comme nouveau directeur général ; les actions chutent
information fournie par Reuters 13/04/2026 à 17:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction d'une coquille dans le titre, suppression d'un caractère étranger dans la puce 5)

13 avril - ** Les actions du fabricant de produits alimentaires emballés Conagra Brands CAG.N en baisse de 4% à 14,56 $

** L'action touche son plus bas niveau depuis juillet 2009

** Le marché a ouvert en baisse après que les négociations entre les Etats-Unis et l'Iran n'aient pas abouti à un accord pour mettre fin à la guerre

** La société nomme John Brase, dirigeant de J.M. Smucker SJM.N , au poste de nouveau directeur général, succédant ainsi à Sean Connolly

** Brase rejoindra le conseil d'administration de l'entreprise et assumera le rôle de directeur général le 1er juin

** Connolly, qui est à la tête de l'entreprise depuis plus de 11 ans, se retirera et quittera le conseil d'administration le 31 mai

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a progressé de 71 % depuis le début de l'année

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CONAGRA FOODS
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JM SMUCKER
88,420 USD NYSE -2,72%
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