Conagra Brands nomme John Brase, cadre de Smucker, au poste de directeur général

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(Ajoute des actions au paragraphe 9, un commentaire d'analyste aux paragraphes 4 et 10, ajoute des graphiques) par Sanskriti Shekhar

Conagra Brands CAG.N a nommé lundi John Brase, cadre de J.M. Smucker SJM.N , au poste de directeur général, afin de diriger le fabricant de produits alimentaires emballés dans un contexte de ralentissement des dépenses de consommation aux Etats-Unis et d'évolution de l'environnement tarifaire et géopolitique.

M. Brase succédera à Sean Connolly, qui se retirera après plus de 11 ans à la tête de Conagra et quittera le conseil d'administration le 31 mai. Le changement de directeur général intervient moins d'un mois après que l'entreprise a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels , citant l'incertitude croissante liée aux tensions commerciales mondiales.

"Nous considérons la nomination de John Brase comme bienvenue, introduisant une nouvelle perspective à un moment où le secteur alimentaire dans son ensemble continue à naviguer dans une incertitude élevée," a déclaré Scott Marks, analyste chez Jefferies.

M. Brase, 58 ans, rejoindra le conseil d'administration de l'entreprise et assumera la fonction de directeur général à partir du 1er juin. Vétéran de l'industrie, il a récemment occupé le poste de président et directeur de l'exploitation de J.M. Smucker et, auparavant, a passé environ trois décennies chez Procter & Gamble PG.N .

Au cours de son mandat, Connolly a beaucoup investi dans l'innovation, étendu la présence de l'entreprise dans les aliments surgelés et les snacks, acquis le fabricant de Birds Eye, Pinnacle Foods, et s'est également séparé de certaines activités non essentielles.

Il a rejoint l'entreprise en 2015 après avoir quitté Hillshire Brands, dont il était le directeur général depuis sa création en tant qu'entreprise indépendante jusqu'à sa vente à Tyson Foods.

Connolly a également supervisé la montée des actions de Conagra jusqu'à un record de 41,68 $ en 2017, bien que l'action ait perdu environ 60% de sa valeur au cours des trois dernières années.

Les actions de la société ont chuté de 3% à 14,62 dollars dans les premiers échanges lundi, à leur plus bas niveau depuis juillet 2009. "Conagra reste dans une position tendue sur le plan fondamental.... Conagra est confrontée à un difficile exercice d'équilibre entre la réparation financière et le réinvestissement, ce qui rend la situation globale difficile à court et à moyen terme," a ajouté Marks.

L'entreprise a également subi la pression de l'évolution des goûts des consommateurs liée aux médicaments GLP-1 qui suppriment l'appétit pour la perte de poids.