Con Edison perd du terrain après l'annonce d'une offre d'actions

23 février -

** Les actions de Consolidated Edison ED.N ont baissé de 1,5 % à 110,50 $ après la clôture du marché, à la suite de l'annonce d'une augmentation de capital planifiée.

** La société basée à New York annonce une offre de 7 millions d'actions () dans le cadre d'un accord de vente à terme avec le preneur ferme JP Morgan.

** Une fois l'accord réglé, ce qui devrait avoir lieu d'ici la fin de 2026, la société utilisera le produit net de l'opération pour financer les besoins en capitaux de ses filiales et ses autres objectifs généraux.

** Avec ~361,2 millions d'actions en circulation, elle a une capitalisation boursière de 40,5 milliards de dollars. ** ConEd a annoncé jeudi en fin de journée un bénéfice inférieur aux prévisions pour le quatrième trimestre, pénalisé par des dépenses d'exploitation et d'intérêts plus élevées, et a déclaré qu'elle prévoyait des investissements en capital d'environ 6,6 milliards de dollars en 2026 et 6,8 milliards de dollars en 2027.

** Les actions d'ED ont terminé le lundi en hausse de 2,1% à 112,14 $. L'action a augmenté de 13% depuis le début de l'année, surpassant la hausse de 9% du secteur des services publics du S&P 500 .SPLRCU .

** La note moyenne des 19 analystes est "hold"; PT médian 106 $, selon les données de LSEG.