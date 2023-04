Compte tenu de la vigueur de sa croissance au T1 2023, Drone Volt confirme ses objectifs annuels. (Drone Volt)

Compte tenu de la vigueur de sa croissance au T1 2023, Drone Volt confirme ses objectifs annuels.

PUBLICATION RES./CA

Drone Volt a publié des résultats pour le T1 2023 en ligne avec ses objectifs. Le chiffre d’affaires atteint 1,57m€, en repli de 10% en glissement annuel principalement à l’arrêt de la facturation des licences de production à ACQUILINE DRONE. Début avril, Drone Volt a commencé ses livraisons dans le cadre de la commande de plus de 20m€. Les objectifs pour 2023 ont été confirmés, tablant sur un doublement du chiffre d’affaires par rapport à 2022 (13,7m€).

ACTUALITÉ

Le chiffre d’affaires du T1 2023 a atteint 1,57m€, affichant une baisse de 10% par rapport à celui du T1 2022 (1,74m€).

DRONE VOLT FACTORY et SERVICES & ACADEMY ont généré un chiffre d’affaires de 291k€ au T1 2023, en repli de 63% en glissement annuel, principalement pénalisé par Aquiline Drone.

Le chiffre d’affaires dans la distribution a représenté 1,3m€, correspondant à un taux de croissance de 34% en glissement annuel grâce aux premières livraisons effectuées en avril (pour 1m€) dans le cadre de la commande de plus de 20m€.

La marge brute s’est établie à 21%, en contraction de 15 points par rapport au T1 2022 principalement en raison de la disparition des redevances de licences versées par Aquiline Drones.

Le succès remporté par le modèle Hercules 20 sur le marché américain s’est confirmé au T1 2023, avec 6 unités livrées, facturées et payées (contre 4 au T1 2022).

ANALYSE

Résumé des performances au T1 2023

Notre dernière publication sur Drone Volt remonte à l’annonce du chiffre d’affaires 2022. Les pertes liées à Aquiline Drone semblaient alors avoir fortement pesé sur les résultats 2022. Drone Volt a depuis tourné la page et repart de l’avant en 2023.

Malgré un repli de 10% en glissement annuel de son chiffre d’affaires global, à 1,57m€, Drone Volt devrait connaître une reprise vigoureuse portée par l’important contrat remporté dans la distribution. Au T1 2023, la marge brute de Drone Volt Factory s’est contractée de 74%, à 132k€, principalement en raison de l’arrêt de la facturation de Drone Aquiline. Dans le même temps, la marge brute dans la distribution a progressé de 63% à 195k€. A 45%, le taux de marge brute de Drone Volt Factory a chuté de 19 points en glissement annuel. A l’inverse, celui de la distribution s’est amélioré de 2 points, à 15%.

Perspectives à l’horizon des prochains mois

La première étape consistera à livrer et à facturer le solde de la commande de 20m€. L’émergence d’une demande pour le Hercule 20 aux États-Unis est plus étonnante. Après des débuts chaotiques, Aquiline Drone parvient finalement très bien à commercialiser ce modèle. Au T1 2023, six Hercule 20 ont été livrés et payés, mettant Drone Volt en bonne position pour faire mieux que les 22 unités vendues en 2022.

Drone Volt s’apprête à lancer deux nouvelles offres commerciales pour continuer de diversifier sa base de clients : le Linedrone et l’offre Drone as a Service. Conçu en collaboration avec HYDRO-QUEBEC pour l’inspection des lignes électriques à haute tension, le Linedrone devrait finalement commencer à être livré dans le courant du T2 2023, avec un an de retard. Quant à elle, l’offre Drone as a Service devrait également être lancée. Nous sommes optimistes concernant les perspectives pour ce service de niche qui devrait générer un chiffre d’affaires de 500k€ en 2023, avec un taux de marge estimé à 85%.

Composées des 4,7m€ récoltés dans le cadre de l’augmentation de capital de fin mars 2023 et des 3m€ levés via les précédentes equity line, les ressources disponibles devraient permettre à Drone Volt de financer son développement via le recrutement de nouveaux collaborateurs et la croissance organique. Il conviendra surtout de retenir le signal positif que constitue la réussite d’une levée de fonds traditionnelle, contrastant avec l’impact destructeur des equity lines. Le 18 avril 2023, Drone Volt a annoncé l’acquisition pour moins de 200k€ de Lorenz Technology, une société danoise spécialisée dans les solutions d’inspection et de surveillance par drone. D’un point de vue stratégique, cette opération renforce la présence de Drone Volt sur le marché européen. Statista estime la taille du marché danois des drones à 20m$ en 2023 et sa croissance annuelle à 3,7% entre 2023 et 2028.

IMPACT

Drone Volt s’adapte rapidement aux aléas du marché des drones professionnels. Malgré l’importance et la récurrence des retards sur ses projets ad hoc, les efforts de ce petit groupe finissent par s’avérer payants. Si elles ont entraîné une forte dilution, les dernières opérations de refinancement ont également conduit à une meilleure visibilité à l’horizon des prochaines années. Nous avons tenu compte d’une augmentation d’environ 50% du nombre d’actions, mais également des meilleures perspectives, les flux de trésorerie semblant devoir s’accélérer à compter de 2025. De 10%, l’ajustement à la baisse de notre objectif de cours qui s’ensuit est limité.