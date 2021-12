Compte-rendu de l’Assemblée Générale ordinaire du 10 décembre 2021

Clermont-Ferrand, le 13 décembre 2021 – METabolic EXplorer (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), leader de la fermentation industrielle permettant la fabrication d’ingrédients d’origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères annonce aujourd'hui les résultats de l'Assemblée Générale Ordinaire, qui s'est tenue le 10 décembre 2021 dans les Salons de l’Espace Affaires de l’Aéroport International de Clermont Ferrand Auvergne à Aulnat, sous la présidence de Benjamin Gonzalez, Président Directeur Général.



Sur première convocation, l’Assemblée Générale ordinaire du 10 décembre 2021 a réuni le quorum nécessaire et l’ensemble des résolutions a ainsi pu être présenté et soumis au vote. Les actionnaires présents et représentés totalisaient 43,65 % du capital social de la société et 45 % des droits de vote. La société remercie l’ensemble de ses actionnaires ayant pris part aux votes de ces résolutions.