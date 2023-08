Compte-rendu de l’Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire de GAUSSIN du 31 juillet 2023

GAUSSIN (ALGAU - FR0013495298) annonce que l’Assemblée Générale Mixte, Ordinaire annuelle et Extraordinaire, de la société s'est réunie le 31 juillet 2023 sur deuxième convocation, le quorum ayant été atteint.



Les actionnaires de la société ont approuvé la quasi-totalité des résolutions ordinaires et extraordinaires agréées leur ayant été soumises et publiées au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 12 juillet 2023 qui les a mis sur son site et qui peut être consulté ici. Les résolutions 6, 7, 8 et 9 n’ayant plus d’objet, celles-ci n’ont pas été mises au vote des actionnaires. La résolution 17 n’a pas pu être mise au vote des actionnaires, faute de quorum.



L’Assemblée Générale s’est déroulée en présence notamment de TABLON s.a, société d'investissement de CSG Czechoslovak Group (CSG), qui s’est rapprochée de GAUSSIN lors de la récente augmentation de capital d'un montant de 15 millions d'euros (cf. CP du 15 mars 2023).