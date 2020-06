Compte rendu de l'Assemblée Générale Mixte du 29 juin 2020

Mare Nostrum, expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, a tenu son Assemblée Générale Mixte ce lundi 29 juin 2020 à 10 heures sous la présidence de Monsieur Nicolas Cuynat, Président Directeur Général. Dans le contexte sanitaire actuel et conformément aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, cette assemblée générale s'est tenue à huis clos.



Les votes ont eu lieu par correspondance préalablement à la réunion et, conformément à la réglementation, le recueil des bulletins de vote a été assuré jusqu'au 26 juin au soir. Ainsi, les actionnaires ayant voté par correspondance ou ayant donné leur pouvoir au Président, représentaient 6,8 % des droits de vote. Toutes les résolutions ont été adoptées à l'unanimité par l'Assemblée Générale démontrant la mobilisation et la confiance des actionnaires dans le management pour déployer la stratégie du Groupe.