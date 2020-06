Compte rendu de l'assemblée générale mixte du 25 Juin 2020

The Blockchain Group - The Blockchain Group, seule entreprise cotée en France dédiée au conseil technologique et marketing dans la blockchain informe le public de la tenue de son Assemblée Générale Mixte le 25 juin 2020 à 10h.



Les 24 actionnaires ont voté par correspondance ou donné pouvoirs au Président possédaient 10.614.647 actions ayant le droit de vote sur les 28 800 280 actions ayant le droit de vote après déduction des 101.110 actions de la Société auto détenues à la date de la présente assemblée, représentant 36,99 % du capital social.



La société informe ses actionnaires que toutes les résolutions à l'ordre du jour de l'assemblée générale mixte ont été adoptées.