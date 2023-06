Compte rendu de l’Assemblée Générale Mixte de SpineGuard du 29 juin 2023

Pour toute question sur les modalités de vote, vous pouvez contacter l’équipe Relations Investisseurs par e-mail : spineguard@newcap.eu.



SpineGuard (FR0011464452 – ALSGD, éligible PEA-PME), entreprise innovante qui conçoit, développe et commercialise des dispositifs médicaux destinés à sécuriser et à simplifier le placement d’implants osseux, publie les résultats de son Assemblée Générale Mixte du jeudi 29 juin tenue en seconde convocation dans les locaux du cabinet d'avocats Ashurst Paris, situés 18 square Edouard VII, 75009 Paris à 10h00.



Les actionnaires présents ou représentés détenaient 8 922 729 actions, soit un quorum de 22,85%.



L’ensemble des résolutions de cette Assemblée Générale Mixte ont été adoptées, à l’exception de la 17ème résolution, comme recommandé par le Conseil d’Administration.



A l’issue de l’Assemblée Générale Pierre Jérôme, Président Directeur Général et Cofondateur de SpineGuard a tenu à « remercier tous les actionnaires pour leur vote et à préciser qu’aucun tirage n’a été effectué à ce jour suite à la mise en place de la ligne en fonds propres OCA HORIZON annoncée le 31 mai dernier ».