Compass Therapeutics glisse sur le lancement d'une offre d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 août -

** Les actions de Compass Therapeutics CMPX.O ont baissé de 5,3 % à 3,00 $ après l'annonce d'une augmentation de capital

** La société biopharmaceutique basée à Boston, Massachusetts, spécialisée dans l'oncologie, lance une offre d'actions et de bons de souscription préfinancés sur le site (); la taille de l'opération n'a pas été divulguée

** La société a l'intention d'utiliser le produit net pour mener à bien les préparatifs initiaux en vue de la commercialisation, pour financer la R&D et le développement clinique de ses produits candidats, entre autres objectifs

** Jefferies, Piper Sandler et Guggenheim sont les teneurs de livres actifs conjoints pour l'offre

** La société a environ 138,3 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 440 millions de dollars, selon les données du LSEG

** Les actions de CMPX ont terminé mardi en baisse de 5,1 % à 3,17 $ ** L'action a gagné ~24% le lundi après que la société ait publié les résultats du 2ème trimestre et fourni des données sur son pipeline

** La note moyenne de 10 analystes est "strongbuy" et le PT médian est de 10,50 $ - LSEG

** Les actions ont terminé l'année 2024 à 1,45 $