Compass: prises de profits après le point trimestriel information fournie par Cercle Finance • 06/02/2025 à 11:48









(CercleFinance.com) - Compass recule légèrement en Bourse de Londres ce jeudi, victime de quelques prises de bénéfices après la publication de solides chiffres d'activité pour le trimestre clos fin décembre, le premier de son exercice fiscal 2024/2025.



Vers 10h30, le titre du numéro un mondial de la restauration collective perd 0,9%, alors que l'indice FTSE 100 progresse de 1,3% au même moment.



Le groupe britannique a fait état ce matin d'une croissance organique de 9,2% de son chiffre d'affaires sur le trimestre écoulé, une performance supérieure au consensus qui visait 8,8%.



Dans le détail, la croissance organique en Amérique du Nord a atteint 9,7%, celle en Europe 8,4% et celle dans le reste du monde 7,9%.



Dans son communiqué, Compass dit avoir tiré parti de la signature de nouveaux contrats, de la conservation de ses clients existants et de tendances favorables au niveau de ses volumes et de ses prix.



Ce point d'activité intervient alors que le groupe doit organiser aujourd'hui son assemblée générale annuelle au sein de l'Allianz Stadium, l'ancien stade de Twickenham.



Le groupe a par ailleurs confirmé ses prévisions pour l'exercice 2024/2025, tablant toujours sur une croissance organique de 5% à 9% de son résultat opérationnel courant accompagnée d'une croissance organique d'au moins 7,5% de son chiffre d'affaires.



Mais le titre avait progressé de presque 5% depuis le début de l'année dans l'anticipation de cette publication, ce qui entraînait des prises de profits, quoique peu appuyées, ce matin.





Valeurs associées COMPASS GROUP 2 778,50 GBX LSE -0,41%