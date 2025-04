Compagnies aériennes : le vol vers la qualité

(AOF) - "Le mois dernier a vu une forte baisse du cours des actions d'environ 20 % dans l'ensemble du secteur des compagnies aériennes européennes, alors que les risques de récession ont augmenté" relève JP Morgan dans une note sectorielle . RBC Capital Markets souligne que la baisse des prix du carburant offre aux compagnies une plus grande marge de manœuvre pour atténuer les risques pesant sur leurs revenus unitaires en cas de choc de demande de type crise de la zone euro.

Selon JP Morgan, le secteur "n'anticipe pas actuellement un scénario de type crise financière mondiale", qui entraînerait une baisse considérablement plus importante du cours des actions s'il se matérialisait. Seules Air France KLM et Wizz pourraient afficher des pertes en cas de grave récession. Comme différences par rapport à cette période, signale le broker, le prix du carburant est nettement inférieur à celui de 2008, les compagnies aériennes sont aussi plus grandes, plus diversifiées et moins dépendantes des voyages d'affaires.

RBC Capital Markets indique que dans les scénarios de récession, la marge relativement élevée de Ryanair fait que ses bénéfices sont les moins exposés aux variations spécifiques du revenu par siège kilomètre, tandis que son exposition intra-européenne et sa position de trésorerie nette "sont également des atouts dans l'environnement actuel". Le broker estime en revanche que Lufthansa présente une exposition supérieure à la moyenne aux risques actuels, compte tenu d'un endettement supérieur à la moyenne, de marges inférieures à la moyenne et de risques pesant sur la demande de voyages entre les États-Unis et l'UE.

JP Morgan indique que compte tenu des risques, il privilégie le court-courrier au long-courrier et les sociétés génératrices de free cash flow " de qualité " (Ryanair, IAG). Le broker abaisse la note d'Air France KLM à Neutre "compte tenu de son endettement financier dans un contexte incertain et de l'absence de génération de trésorerie".

"Si nous assistons à une récession mondiale profonde et généralisée", précise cependant JP Morgan, le secteur "risque de souffrir davantage". "En 2008-2009, les actions des compagnies aériennes ont chuté d'environ 60 % entre le pic de la mi-2007 et la fin de 2008".