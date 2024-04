COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D'ENTREPRISES : Communiqué sur les Résultats annuels 2023

CIFE

Compagnie Industrielle et Financière d'Entreprises

Communiqué sur les Résultats annuels 2023

Saint-Herblain, le 24 avril 2024

Le Conseil d'Administration réuni le 23 avril 2024 , a arrêté les comptes sociaux, ainsi que les comptes consolidés de l'exercice 2023. Ces derniers sont établis selon les normes comptables internationales IFRS.

Comptes Consolidés (en k€) 2023 2022 (1) Var. Chiffres d'affaires 242 021 204 111 18,6% EBITDA 21 057 17 634 18,2% Résultat opérationnel courant 1 014 5 809 -86,2% Autres produits et charges opérationnels 1 479 -8 NS Résultat Opérationnel 2 493 5 801 -60,6% Résultat net de l'ensemble consolidé 3 478 8 072 -53,7% Dont Part du Groupe 1 962 7 338 -70,2% Dont Intérêts Minoritaires 1 516 734 111,9% (1) Retraité IFRS 5

Nouvelle étape dans l'Histoire du Groupe

En 2023, les Groupe ETPO et Groupe Spie batignolles sont entrés en négociations exclusives pour initier un processus de rapprochement. Celui-ci s'est fait par l'acquisition du bloc majoritaire familial en janvier 2024 puis par le lancement d'une Offre Publique d'Achat Simplifiée sur le solde du capital. A l'issue cette Offre Publique d'Achat Simplifiée qui s'est clôturée le 5 avril 2024, le Groupe Spie batignolles détenait 92,79 % du capital.

Ce rapprochement permettra au Groupe ETPO de bénéficier d'une palette de savoir-faire et d'implantations territoriales élargis pour répondre sur des projets plus conséquents et apporter à ses clients une capacité d'ingénierie technique et d'innovation renforcée. Tous deux issues d'aventures familiales et entrepreneuriales, les deux groupes partagent un même état d'esprit : créer des leviers de croissance, tout en conservant les valeurs de proximité clients et d'épanouissement des collaborateurs.

Comptes consolidés 2023 du Groupe

Compte tenu de l'application de la norme IFRS5 sur les activités cédées, l'activité du Groupe générée par la CIFE et ses filiales est désormais centrée en 2023 sur les Travaux publics et le Bâtiment.

Dans la continuité de 2022, notre activité est en progression de 18,6 % par rapport à l'exercice précédent et s'établit à un nouveau niveau historique. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires annuel consolidé de 242,0 M€ contre 204,1 M€ en 2022. Cette croissance est marquée en métropole et dans les départements d'outre-mer. L'activité à l'international reste soutenue malgré une baisse d'activité par rapport à 2022.

Sur un plan géographique, le Groupe a réalisé près de 59 % de son activité en France métropolitaine, et près de 26 % dans les départements d'Outre-mer, contre respectivement 58 % et 19 % en 2022. La part d'activité réalisée à l'international (Canada et Afrique essentiellement) s'élève à près de 15 % du volume total contre 22 % en 2022.

En progression, notre EBITDA ressort en 2023 à +21,0 M€ (8,7 % du CA) contre +17,7 M€ (8,7 % du CA) en 2022.

Le résultat opérationnel total est un profit de 2,5 M€ contre un profit de 5,8 M€ en 2022. Rapporté à notre chiffre d'affaires, ce résultat correspond à +1,03 % du chiffre d'affaires contre +2,84 % en 2022. Contrairement à l'exercice précédent, le résultat opérationnel intègre un profit net non récurrent de 1,5 M€ lié à la plus-value de cession des actifs de ETPO GEODEX et à la prise en compte des coûts de conseils et expertises sur le projet de rapprochement avec le Groupe Spie batignolles.

Les résultats opérationnels sont fortement impactés par des difficultés de rentabilité récurrentes de notre activité Bâtiment en métropole. Dans la continuité des exercices précédents, nos activités de Travaux publics confirment leurs performances notamment dans les travaux maritimes.

En baisse en volume de 50,6 %, le résultat net consolidé des activités poursuivies est un profit de 2,9 M€ en 2023 contre un profit de 5,8 M€ en 2022. Le résultat net consolidé des activités cédées est un profit net de 0,6 M€ contre un profit net de 2,3 M€ retraité 2022. Le résultat net consolidé total s'élève donc à 3,5 M€ contre 8,1 M€ en 2022.

La Part du Groupe dans ce résultat net est un profit net de 1,9 M€ contre un profit net de 7,4 M€ en 2022. Il représente +0,8 % du chiffre d'affaires contre +3,6 % en 2022.

En diminution de 73,2 % par rapport à 2022, le résultat net par action (résultat net part du Groupe rapporté au nombre moyen d'actions en circulation diminué des actions propres) s'élève à +1,67 €uros contre + 6,26 €uros en 2022.

Le Groupe poursuit ses investissements , en matériels notamment. Ils se sont élevés à 17,2 M€ en 2023 (dont 4,1 M€ de flux IFRS16 sur les locations et crédits-baux) contre 16,5 M€ (dont 6,6 M€ de flux IFRS16) en 2022.

Les dettes financières s'élèvent à 17,9 M€ (dont 0,1 M€ de découverts bancaires) à la fin de l'exercice, contre 28,7 M€ (dont 5,1 M€ de découverts bancaires) à la fin de l'exercice précédent.

La part des dettes financières liées à l'application de la norme IFRS16 sur les locations s'élève à 11,1 M€ à la clôture de l'exercice 2023, contre 11,0 M€ en 2022.

La trésorerie totale nette de découverts bancaires sur les activités conservées , d'un montant de 79,7 M€ (trésorerie et placements à court, moyen et longs termes) est en augmentation nette de 2,7 M€ sur l'exercice.

L' endettement financier net (Dettes financières moins trésorerie) ressort à -61,8 M€ à fin 2023 contre -53,6 M€ à fin 2022. Retraité des dettes IFRS16, l'endettement financier net s'élève à fin 2023 à - 72,9 M€ contre -61,8 M€ à fin 2022.

Les fonds propres s'élèvent à 63,5 M€ (dont 56,7 M€ part du Groupe) et sont en diminution nette de 41,4 M€ par rapport au 31 décembre 2022. Cette baisse est liée essentiellement aux distributions de dividendes dont celle de 43,99 M€ approuvée en Assemblée générale du 18 décembre 2023. Nous rappelons que cette distribution était une opération préalable à la prise de participation du Groupe Spie batignolles.

Comptes de la société mère

La société mère a dégagé un profit net en 2023 de 3,7 M€ , contre un profit net de 3,2 M€ en 2022. Le résultat de cette année a été impacté à la hausse par une augmentation des dividendes encaissés et à la baisse par la prise en charge de coûts non récurrents de conseils et expertises liés au projet de rapprochement avec le Groupe Spie batignolles. En 2023, afin de conforter la situation financière de sa principale filiale ETPO, la CIFE a procédé à un abandon de compte-courant d'un montant de 8,0 M€ assorti d'une clause de retour à meilleure fortune. Le volume net de trésorerie géré par la société mère s'élève à 33,1 M€ , en augmentation nette de 0,3 M€ sur l'exercice.

Le Conseil d'Administration proposera à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires, qui se réunira le 25 juin 2024, la distribution d'un dividende de 0,59 €uros par action pour un montant total de 708 k€ .

Perspectives 2024

Le Groupe débute l'année 2024 avec un carnet de commandes travaux d'environ 300 M€ au 1 er janvier 2024. Ce carnet est en retrait de 5 % par rapport à celui enregistré à la même époque de l'année précédente. A partir des éléments connus à ce jour, nous prévoyons une activité plutôt stable par rapport à celle de l'exercice clôturé 2023. Nous allons renforcer nos efforts pour retrouver un niveau de rentabilité satisfaisant notamment sur notre activité Bâtiment. Nous sommes totalement engagés dans le processus de transition avec le Groupe Spie batignolles. La solide expérience de ce dernier viendra enrichir les expertises déjà présentes au sein du Groupe, pour permettre une approche plus globale et complémentaire des projets.

À propos du Groupe ETPO : Les cœurs de métier du Groupe CIFE qui a réalisé un chiffre d ‘affaires de 242 M€ en 2023 sont la construction (Travaux maritimes ou fluviaux et travaux sous-marins – Ouvrages d'art, génie civil et travaux spéciaux - Bâtiment). Avec plus de 700 collaborateurs, le Groupe est présent principalement en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, en Afrique et au Canada. Le Groupe est coté sur Euronext Paris Compartiment C - Code ISIN FR0000066219 – Mnémo : INFE

Depuis janvier 2024, le Groupe est contrôlé majoritairement par le Groupe Spie batignolles SAS.

Contact : contact.cife@etpo.fr

À propos du Groupe Spie batignolles : Spie batignolles qui a réalisé un chiffre d'affaires de 2,4 milliards d'euros en 2023 est un acteur majeur dans les métiers du bâtiment, des infrastructures et des services. Il opère sur 6 grands domaines d'expertise : la construction, le génie civil/les fondations, l'énergie, les travaux publics, l'immobilier et les aménagements paysagers et environnementaux. Spie batignolles a notamment comme références des projets emblématiques tels que la rénovation de la Maison de la Radio, le centre de recherche EDF Saclay, ITER, le palais des congrès du Havre, des chantiers autoroutiers A75, A61, A62, A9, A480, de chaussées aéronautiques (Abidjan en Côte d'Ivoire, Lyon, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Perpignan), l'Institut MGEN de Le Verrière, le TGI de Strasbourg, la liaison ferroviaire Lyon-Turin ou encore les travaux engagés dans le cadre du Grand Paris. Le Groupe réalise également des interventions de proximité, en entretien et en maintenance sur l'ensemble du territoire national via un réseau d'agences dédiées. Spie batignolles se positionne sur ses marchés en leader de la « relation client » et développe une politique d'offres partenariales différenciantes. Spie batignolles emploie 8.000 collaborateurs et dispose de 188 implantations en France et 10 à l'international, notamment en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Spie batignolles s'est donné les moyens de conduire son développement en toute indépendance. Depuis septembre 2003, le Groupe est contrôlé majoritairement par ses dirigeants et salariés, avec l'appui de Tikehau et de EMZ. – www.spiebatignolles.fr