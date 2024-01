COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D'ENTREPRISES : Communiqué sur Acquisition d'un bloc majoritaire d'actions CIFE par Groupe Spie batignolles, qui sera suivie d'une offre publique d'achat simplifiée

Communiqué de presse

Acquisition d'un bloc majoritaire

d'actions CIFE par Groupe Spie batignolles,

qui sera suivie d'une offre publique d'achat simplifiée

Neuilly-sur-Seine et Saint-Herblain, le 22 janvier 2024

Dans le cadre des négociations exclusives relatives à l'acquisition d'un bloc majoritaire d'actions de la société Compagnie Industrielle et Financière d'Entreprises (ci-après dénommée « CIFE » ou la « Société ») par Groupe Spie batignolles ayant fait l'objet d'un communiqué de presse en date du 7 novembre 2023 et suite à la signature des accords relatifs à l'acquisition de ce bloc majoritaire tel qu'annoncé par un communiqué de presse en date du 5 décembre 2023, Embregour SAS (société holding de la famille Tardy) et certains membres du groupe familial Tardy [1] (ensemble avec Embregour SAS, les « Cédants »), annoncent ce jour la cession à Groupe Spie batignolles de 754 537 actions CIFE, au prix de 61,00 euros par action CIFE, représentant au total environ 62,88% du capital (ci-après le « Bloc de Contrôle ») de CIFE (Mnémo : INFE).

Le Groupe Spie Batignolles détient par conséquent, au 22 janvier 2024, 754 537 actions CIFE représentant autant de droits de vote, soit 62,88% du capital et des droits de vote [2] .

La réalisation de la cession du Bloc de Contrôle était soumise (i) à l'autorisation préalable de l'Autorité de la concurrence en France, qui a été obtenue le 22 décembre 2023, et (ii) à la réalisation de plusieurs opérations préalables par CIFE, à savoir une distribution exceptionnelle de réserves en numéraire, une distribution exceptionnelles de réserves par remise d'actions de la société AGO 5 et la cession d'actifs immobiliers, telles que ces opérations ont été décrites dans le communiqué de presse du 7 novembre 2023 (ce dernier faisant référence à la « Distribution en Numéraire », la « Distribution AGO » et la « Cession du Pôle Immobilier »).

Faisant suite à leurs approbations formelles en assemblée générale mixte de CIFE le 18 décembre 2023, les opérations préalables susvisées ont été réalisées le 17 janvier 2024 :

La « Distribution en Numéraire » a été réalisée au profit des actionnaires de CIFE par distribution de réserves à hauteur de 30,09 euros en numéraire par action CIFE détenue, pour un montant global de 35,2 M€ ;

La « Distribution AGO » a été réalisée (i) par distribution de réserves d'un montant de 6,57 euros par action CIFE détenue au profit des actionnaires de CIFE ayant choisi un paiement en numéraire pour cette distribution, soit un montant global de 1,7 M€, et (ii) par remise d'une action AGO5 (valorisée 6,57 euros) par action CIFE détenue, représentant 910 446 actions AGO5 (soit 75,87% du capital de AGO5) au profit des actionnaires de CIFE ayant opté pour ce mode de paiement pour cette distribution exceptionnelle. Il est également précisé qu'Embregour SAS a racheté à CIFE les 289 554 actions AGO5 non distribuées (24,13% du capital de AGO5) ;

Le Pôle Immobilier a été acquis par Embregour SAS pour 23 M€.

Il est rappelé que Groupe Spie batignolles déposera auprès de l'Autorité des marchés financiers, au cours des prochaines semaines, un projet d'offre publique d'achat simplifiée portant sur le solde des actions CIFE émises non détenues, au prix de 61,00 euros par action, soit un prix par action identique à celui extériorisé à l'occasion de l'acquisition du Bloc de Contrôle. Le cabinet Finexsi ayant été désigné comme expert indépendant, celui-ci rendra public un rapport portant sur le caractère équitable du prix de l'offre.

A propos de Spie batignolles

Spie batignolles qui a réalisé un chiffre d'affaires de 2,3 milliards d'euros en 2022 est un acteur majeur dans les métiers du bâtiment, des infrastructures et des services. Il opère sur 6 grands domaines d'expertise : la construction, le génie civil/les fondations, l'énergie, les travaux publics, l'immobilier et les aménagements paysagers et environnementaux. Spie batignolles a notamment comme références des projets emblématiques tels que la rénovation de la Maison de la Radio, le centre de recherche EDF Saclay, ITER, le palais des congrès du Havre, des chantiers autoroutiers A75, A61, A62, A9, A480, de chaussées aéronautiques (Abidjan en Côte d'Ivoire, Lyon, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Perpignan), l'Institut MGEN de Le Verrière, le TGI de Strasbourg, la liaison ferroviaire Lyon-Turin ou encore les travaux engagés dans le cadre du Grand Paris. Le Groupe réalise également des interventions de proximité, en entretien et en maintenance sur l'ensemble du territoire national via un réseau d'agences dédiées. Spie batignolles se positionne sur ses marchés en leader de la « relation client » et développe une politique d'offres partenariales différenciantes. Spie batignolles emploie 8.000 collaborateurs et dispose de 188 implantations en France et 10 à l'international, notamment en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Spie batignolles s'est donné les moyens de conduire son développement en toute indépendance. Depuis septembre 2003, le Groupe est contrôlé majoritairement par ses dirigeants et salariés, avec l'appui de Tikehau et de EMZ. – www.spiebatignolles.fr

A propos de CIFE – GROUPE ETPO

Les cœurs de métier de CIFE qui a réalisé un chiffre d'affaires de 222 M€ en 2022 sont la construction (Travaux maritimes ou fluviaux et travaux sous-marins – Ouvrages d'art, génie civil et travaux spéciaux - Bâtiment) et l‘immobilier (Promotion immobilière – Montage immobilier). Avec plus de 600 collaborateurs, le Groupe est présent principalement en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, en Afrique et au Canada. Le Groupe est coté sur Euronext Paris Compartiment C - Code ISIN FR0000066219 – Mnémo : INFE. Contact : contact.cife@etpo.fr

[1] Daniel Tardy, Marie-Noëlle Tardy, Olivier Tardy, Nicole Durieux, Cécile Janicot, Monique Bureau, Gérard Tardy, Adrien Tardy et Jules Tardy.

[2] Sur la base d'un capital composé de 1 200 000 actions représentant autant de droits de vote, en application du 2 ème alinéa de l'article 223-11 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.