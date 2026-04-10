Commvault étudie la possibilité d'une vente après des marques d'intérêt pour un rachat, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Commvault travaille avec Goldman Sachs après avoir reçu des marques d'intérêt pour un rachat, selon certaines sources

* Thoma Bravo fait partie des sociétés ayant exprimé leur intérêt pour le rachat, selon les sources

* Les actions Commvault ont perdu environ 60 % de leur valeur depuis septembre

(Mise à jour de la réaction du cours de l'action dans le graphique 4) par Milana Vinn

Le fournisseur de logiciels de protection des données Commvault Systems CVLT.O étudie la possibilité d'une vente après avoir reçu l'intérêt de plusieurs parties, selon quatre personnes familières avec le sujet. Commvault, qui a une capitalisation boursière d'environ 3,5 milliards de dollars, travaille avec Goldman Sachs GS.N sur ses options, selon les sources, après avoir reçu des demandes de la part de sociétés de capital-investissement et d'acheteurs stratégiques. avant de réduire certains des gains, après que Reuters ait rapporté que le Thoma Bravo

Thoma Bravo fait partie des acheteurs potentiels qui ont exprimé leur intérêt pour Commvault au cours des dernières semaines, ont déclaré deux des sources. Une source a déclaré que la société de rachat avait déjà fait une offre pour la société, sans préciser quand et à quel prix.

Les actions de Commvault ont bondi de plus de 17 % vendredi, avant d'effacer une partie de leurs gains, après que Reuters a rapporté que la société étudiait la possibilité d'une vente.

Commvault, Goldman Sachs et Thoma Bravo se sont refusés à tout commentaire. Commvault, basé à Tinton Falls, dans le New Jersey, fournit des logiciels qui aident les entreprises à protéger et à récupérer leurs données en cas de cyberattaques, de ransomware, de pannes de système ou de suppression accidentelle sur les principales plates-formes d'entreprise et les fournisseurs de cloud.

Parmi ses clients figurent 3M MMM.N , Sony 6758.T et Hilton HLT.N , selon son site web.

Les valorisations des sociétés de logiciels cotées en bourse se sont globalement dégradées ces derniers mois, les investisseurs s'inquiétant de la manière dont l'intelligence artificielle perturbe leurs modèles économiques. Après avoir atteint un record historique le 18 septembre, les actions de Commvault ont ensuite chuté d'environ 60 %.

Malgré la performance de ses actions, Commvault a enregistré une forte croissance au cours de son dernier trimestre, avec un chiffre d'affaires en hausse de 19 % pour atteindre le chiffre record de 314 millions de dollars. Les revenus récurrents annualisés ont atteint 1,085 milliard de dollars, soit une hausse de 22 % par rapport à l'année précédente.

Alors que les fortes baisses du cours des actions catalysent souvent l'intérêt des sociétés de capital-investissement pour les rachats, la plupart d'entre elles ont évité de conclure de nouveaux accords pour les sociétés de logiciels , alors que le commerce de la perturbation de l'IA se met en place .

Orlando Bravo, associé gérant de Thoma Bravo, s'est toutefois montré ouvert à ce type d'opérations, affirmant que la chute des prix des logiciels constituait une "énorme opportunité d'achat ."

La récupération des données a émergé comme une poche résistante dans le secteur de la cybersécurité, car l'IA augmente encore le besoin de systèmes de sauvegarde et de récupération au lieu de les remplacer.