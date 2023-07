Communiqué de presse : Solide performance au deuxième trimestre et forte progression du portefeuille R&D, Hausse des perspectives 2023

Solide performance au deuxième trimestre et forte progression du portefeuille R&D, Hausse des perspectives 2023

Paris, le 28 juillet 2023

T2 2023 : Augmentation des ventes de 3,3% à TCC et du BNPA des activités ( 1) de 8,1% à TCC

Les ventes de la Médecine de Spécialités progressent de 11,8% portées par Dupixent ® (+34,2%, à 2 562 millions d’euros) et Nexviazyme ® (+146,5%, à 103 millions d’euros) et compensent l’impact anticipé des génériques d’Aubagio ® aux États-Unis

(+34,2%, à 2 562 millions d’euros) et Nexviazyme (+146,5%, à 103 millions d’euros) et compensent l’impact anticipé des génériques d’Aubagio aux États-Unis Les ventes de Vaccins sont en hausse de 9,1% reflétant la solide performance de la franchise PPH dans la région Reste du Monde ainsi que les livraisons de vaccins COVID en Europe

Les ventes de produits stratégiques de la Médecine Générale sont en hausse de 2,4%. Les ventes des produits non stratégiques sont en baisse, principalement en raison de Lantus ® (-36,5%, à 353 millions d’euros)

(-36,5%, à 353 millions d’euros) Les ventes de la Santé Grand Public sont en hausse de 0,7% malgré un effet défavorable des stocks constitués au cours du trimestre précédent

Le BNPA des activités est de €1,74, en hausse de 0,6% à données publiées et de 8,1% à TCC

Le BNPA IFRS est de €1,15 (en hausse de 22,3%)

Avancées en R&D et réglementaires au T2

Nirsevimab recommandé à l’unanimité par le Comité consultatif de la FDA comme premier agent d’immunisation contre les infections dues au VRS pour tous les nourrissons

Présentation des résultats de l’étude BOREAS de phase 3 de Dupixent ® dans le traitement de la BPCO au Congrès de l’ATS et publication dans le New England Journal of Medicine

dans le traitement de la BPCO au Congrès de l’ATS et publication dans le New England Journal of Medicine Itepekimab a passé avec succès l'analyse de futilité préplanifiée de phase 3 dans la BPCO

Données positives de phase 2b dans le traitement de la dermatite atopique qui confortent le potentiel de l'amlitelimab

Données positives de phase 2 relatives au frexalimab, qui montrent une réduction significative de l’activité de la maladie chez des patients atteints de SEP

Le pipeline de Vaccins progresse rapidement avec 12 actifs innovants pour lesquels de nouvelles données ont été présentées lors d’un récent événement investisseurs

Avancées de la stratégie de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise au T2

Objectifs d’inclusivité mis en place dans les essais cliniques avec 45% des essais aux États-Unis qui ont atteint au moins un objectif

Obtention de la certification B Corp par l’entité Santé Grand Public de Sanofi en Amérique du Nord en reconnaissance de ses programmes environnementaux et sociaux ambitieux

Révision à la hausse des perspectives de BNPA des activités 2023 (1)

Sanofi anticipe désormais une croissance du BNPA des activités ( 1) 2023 “ mid single digit ” (dans le milieu de la fourchette à un chiffre (2) ) à TCC, sauf événements majeurs défavorables imprévus. L’effet des changes sur le BNPA des activités 2023 est estimé à environ -6,5% à -7,5% en appliquant les taux de change moyens de juillet 2023. Cette révision à la hausse inclut un revenu exceptionnel de l’ordre de 400 millions d’euros lié au vaccin COVID.





Paul Hudson, Directeur Général de Sanofi, déclare :

“Sanofi a enregistré un nouveau trimestre de croissance portée par la Médecine de Spécialités et les Vaccins. Alors que nous entrons dans la deuxième phase de notre stratégie Play to Win, nous sommes extrêmement satisfaits de la progression de notre portefeuille R&D au deuxième trimestre, qui souligne le potentiel de croissance important de nos actifs innovants. Avec l’approbation par la FDA de Beyfortus ® pour la prévention du VRS chez les nourrissons en juillet, les données de phase 3 de référence sur la BPCO avec Dupixent ® ou les progrès cliniques importants avec l’ amlitelimab et le frexalimab , nous prévoyons d’ajouter plusieurs médicaments innovants à nos moteurs de croissance existants au cours des prochaines années. A l’aube de ce deuxième semestre, nous avançons sur nos lancements avec l’adoption précoce encourageante d’ALTUVIIIO TM et de TZIELD TM et gérons l’impact anticipé de la concurrence générique sur Aubagio ® . Sur la base de nos résultats au premier semestre combinés aux revenus attendus de notre vaccin COVID, nous sommes confiants pour l’exercice complet 2023 et, par conséquent, nous relevons nos perspectives de BNPA pour l’année 2023 avec une croissance attendue dans le milieu de la fourchette à un chiffre.”

T2 2023 Variation Variation à TCC S1 2023 Variation Variation à TCC Chiffre d’affaires net IFRS publié 9 965 m€ -1,5% +3,3% 20 187 m€ +2,0% +4,4% Résultat net IFRS publié 1 435 m€ +22,1% — 3 430 m€ +7,7% — BNPA IFRS publié 1,15 € +22,3% — 2,74 € +7,5% — Cash flow libre (3) 1 592m€ +3,7% — 3 129m€ -3,5% — Résultat opérationnel des activités 2 726 m€ -1,0% +6,6% 6 059 m€ +4,1% +8,0% Résultat net des activités (1) 2 177 m€ +0,3% +8,0% 4 876 m€ +6,1% +10,0% BNPA des activités (1) 1,74 € +0,6% +8,1% 3,90 € +6,0% +9,8%

Sauf indication contraire, l’évolution du CA est exprimée à taux de change constants (TCC) (voir la définition Annexe 9) (1) Le commentaire du compte de résultat net des activités, indicateur non-GAAP, permet de rendre compte de la performance économique de Sanofi (voir définition à l'Annexe 9). Le compte de résultats consolidés du T2 2023 figure en Annexe 3 et le passage du résultat net IFRS au résultat net des activités, en Annexe 4; (2) Le BNPA des activités de 2022 s’élève à €8,26; (3) Le Cash-flow libre est un indicateur non-GAAP (voir définition à l'Annexe 9) .

