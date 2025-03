Communiqué de presse : Sanofi va acquérir l’anticorps bispécifique de Dren Bio – un « engageur » des cellules myéloïdes pour la déplétion profonde des lymphocytes B –, et étoffe son portefeuille en immunologie

Sanofi va acquérir l’anticorps bispécifique de Dren Bio – un « engageur » des cellules myéloïdes pour la déplétion profonde des lymphocytes B –, et étoffe son portefeuille en immunologie

L’agent de déplétion profonde des lymphocytes B de Dren Bio peut potentiellement reprogrammer le système immunitaire.

Cette acquisition donne à Sanofi un atout supplémentaire pour asseoir son leadership dans la sphère de l’immunologie.

Sanofi versera un paiement initial de 600 millions de dollars.

Paris, le 20 mars 2025. Sanofi et Dren Bio, Inc., une société biopharmaceutique privée au stade clinique, ont conclu un accord définitif aux termes duquel Sanofi est convenue d’acquérir le DR-0201, un anticorps bispécifique ciblé qui engage les cellules myéloïdes pour la déplétion robuste des lymphocytes B, comme l’ont démontré des études pré-cliniques et cliniques précoces.

Le DR-0201 est un anticorps bispécifique anti-CD20, potentiellement le premier de sa catégorie, dont la fonction est de cibler et d’engager les cellules myéloïdes qui circulent et résident dans des tissus spécifiques dans le but d’induire une déplétion profonde des lymphocytes B par phagocytose ciblée. Des études cliniques précoces récentes menées dans la sphère des maladies auto-immunes donnent à penser que la déplétion profonde des lymphocytes B pourrait permettre de reprogrammer le système immunitaire adaptatif et d’induire une rémission soutenue, sans nécessiter de traitement, chez les patients porteurs de maladies auto-immunes médiées par les lymphocytes B réfractaires, comme le lupus – un domaine où persistent d’importants besoins médicaux.

Houman Ashrafian

Responsable, Recherche et Développement, Sanofi

« La déplétion profonde des lymphocytes B est un concept novateur pour le traitement des maladies auto-immunes et le recours au DR-0201 pour engager les cellules myéloïdes a le potentiel de renforcer les effets du traitement, en particulier chez les patients réfractaires aux médicaments existants. Cette opération est une étape supplémentaire importante de la volonté de Sanofi de proposer des traitements innovants aux patients et de renforcer son robuste portefeuille de produits en développement dans la sphère de l’immunologie. Grâce à nos propres recherches et à des opérations stratégiques de prises de licences et d’acquisitions, nous concrétisons notre objectif qui consiste à devenir un leader en immunologie. »

Nenad Tomasevic

Co-fondateur et Directeur Général, Dren Bio

« Dren Bio est déterminée à redéfinir les possibilités de traitement en immunologie, en oncologie et dans d’autres aires thérapeutiques grâce à sa plateforme d’engagement ciblé de cellules myéloïdes et de phagocytose. Nous avons eu le privilège de faire passer notre principale plateforme, le DR-0201, au stade du développement clinique et d’évaluer sa capacité à dépléter en profondeur les lymphocytes B. Leader dans la sphère de l’immunologie, Sanofi est particulièrement bien placée pour libérer tout le potentiel de cet engageur innovant des cellules myéloïdes pour la déplétion profonde des lymphocytes B et de la reprogrammation du système immunitaire, au profit des patients porteurs de maladies auto-immunes. »

À propos du DR-0201

Le DR-0201 est le premier anticorps bispécifique de la plateforme d’engagement ciblé des cellules myéloïdes et de phagocytose de Dren Bio, dont le mécanisme d’action consiste à engager les cellules myéloïdes qui circulent et résident dans les tissus dans le but d’induire une déplétion profonde des lymphocytes B. Le DR-0201 fait actuellement l’objet de deux études de phase I et a démontré sa capacité à induire une déplétion profonde et robuste des lymphocytes B dans le cadre d’études non-cliniques et cliniques.

Aspects financiers

Aux termes de l’accord de fusion, Sanofi fera l’acquisition du DR-0201 en acquérant Dren-0201, une filiale de Dren Bio, pour un paiement initial de 600 millions de dollars, suivi de futurs paiements potentiels totalisant 1,3 milliards de dollars, sous réserve de la réalisation d’un certain nombre d’objectifs de développement et de commercialisation.

Après l’acquisition de Dren-0201, Dren Bio continuera de fonctionner de manière indépendante pour poursuivre ses projets de développement d’anticorps thérapeutiques déplétant sélectivement les cellules et agents pathogènes.

L’acquisition de Dren-0201 par Sanofi est subordonnée aux conditions de clôture, dont l'approbation des autorités réglementaires. Les deux entreprises prévoient de clôturer l’opération dans le courant du deuxième trimestre de 2025.

Sanofi prévoit de financer cette opération en puisant dans sa trésorerie disponible.

À propos de Dren Bio

Dren Bio est une société biopharmaceutique privée au stade clinique, spécialisée dans la recherche et le développement d’anticorps thérapeutiques innovants, premiers de leur classe pharmacothérapeutique, pour le traitement du cancer, des maladies auto-immunes et d’autres maladies graves. Son principal produit-candidat, le DR-01, est actuellement évalué pour le traitement de certains cancers et maladies auto-immunes. De plus, la plateforme d’engagement ciblé des cellules myéloïdes et de phagocytose de Dren Bio repose sur une technologie à base d'anticorps bispécifiques qui induit la déplétion profonde d’agents pathogènes en engageant un nouveau récepteur phagocytaire exprimé sélectivement sur les cellules myéloïdes et activé exclusivement en présence de l’antigène cible. Pour plus d’informations sur Dren Bio et son portefeuille de développement, voir son site Web www.drenbio.com .

À propos de Sanofi

Nous sommes une entreprise mondiale de santé, innovante et animée par une vocation : poursuivre les miracles de la science pour améliorer la vie des gens. À travers le monde, nos équipes s’emploient à transformer la pratique de la médecine pour rendre possible l'impossible. Nous apportons des solutions thérapeutiques qui peuvent changer la vie des patients et des vaccins qui protègent des millions de personnes dans le monde, guidés par l’ambition d’un développement durable et notre responsabilité sociétale.

Sanofi est cotée sur EURONEXT : SAN et NASDAQ : SNY.

