Communiqué de presse : Sanofi livre les premiers médicaments de la marque Impact de sa Global Health Unit

Sanofi livre les premiers médicaments de la marque Impact de sa Global Health Unit

Paris, le 19 octobre 2023. Sanofi a livré via la Global Health Unit les premiers médicaments de sa marque à but non lucratif Impact à la République de Djibouti. L’énoxaparine sodique Impact est un anticoagulant indiqué pour le traitement de la thrombose veineuse profonde – une affection potentiellement mortelle souvent sous-diagnostiquée sur le continent africain. Cette première livraison à destination de Djibouti concrétise la détermination de Sanofi d’améliorer, d’intensifier et de pérenniser l’accès à des médicaments, vaccins et soins de santé abordables au profit des populations mal desservies.

La Global Health Unit (GHU) est l’entité chargée de décliner le modèle social de Sanofi. Première initiative mondiale du genre, elle a pour mission de permettre l’accès à un vaste portefeuille de médicaments dans 40 pays où les besoins médicaux non pourvus sont les plus importants. Dans ce but, la GHU a créé Impact, une marque unique pour 30 médicaments de référence à prix abordables fabriqués par Sanofi, dont certains sont considérés comme « essentiels » par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Les médicaments Impact couvrent une palette élargie d’aires thérapeutiques, dont le diabète, les maladies cardiovasculaires, la tuberculose, le paludisme et le cancer.

Jon Fairest

Responsable, Global Health Unit, Sanofi

« Je me félicite de voir le tout premier médicament de la marque Impact, l’énoxaparine sodique Impact, arriver sur le sol de Djibouti. Cette livraison est une étape importante pour Sanofi dans la réalisation de son objectif à long terme de fournir des médicaments à 2 millions de personnes atteintes de maladies non transmissibles issues de populations mal desservies à l’horizon 2030. Permettre aux personnes qui vivent parmi les 40 pays les plus mal desservis au monde d’avoir accès à des médicaments de qualité et à des soins durables n’est toutefois pas une tâche facile. Une telle entreprise nécessite des partenariats intersectoriels à l’échelle mondiale, régionale et surtout, locale – ce que Sanofi accomplit sur le terrain avec les équipes de sa GHU. Après Djibouti, nous nous dirigeons maintenant vers la Tanzanie, le deuxième pays qui devrait recevoir un médicament de marque Impact, à savoir l’insuline glargine Impact. »

La livraison des premiers lots d’énoxaparine sodique Impact intervient quelques mois après la signature d’un partenariat avec la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) de la République de Djibouti.

Ce partenariat vise à améliorer le diagnostic et la prise en charge des maladies cardiométaboliques et du diabète à Djibouti et à aider les collectivités locales à accéder durablement à des médicaments de qualité à des prix abordables, ainsi qu’à des formations médicales et au renforcement de leurs capacités.

Deka Ahmed Robleh

Directeur général, Caisse nationale de sécurité sociale, Djibouti

« En partenariat avec la Global Health Unit de Sanofi, nous nous employons à éliminer les obstacles qui empêchent les patients qui souffrent de maladies non transmissibles à Djibouti d’avoir accès à des traitements et à des soins de qualité. En cela, la mise à disposition de l’énoxaparine sodique Impact à un prix abordable répond à un besoin non pourvu et permettra de prendre en charge la thromboembolie veineuse, une maladie souvent sous-diagnostiquée. De plus, la collaboration avec Sanofi à l’échelle locale pour la formation des professionnels de santé, la sensibilisation à la prise en charge des maladies cardiométaboliques et du diabète et le renforcement des capacités est essentielle pour améliorer les résultats de santé des patients dans notre pays. »

En amont de la livraison du premier des médicaments de la marque à but non lucratif Impact, la Global Health Unit de Sanofi a étroitement collaboré avec les communautés locales, les autorités et les organisations non-gouvernementales à la mise en place et au développement de systèmes de santé durables pour les personnes qui souffrent de maladies chroniques et qui nécessitent des soins complexes, ainsi qu’à l’élaboration de programmes de sensibilisation aux maladies. À ce jour, plus de 1 800 professionnels de santé dans le monde ont bénéficié d’une formation dans le cadre d’un programme parrainé par la GHU.

La Tanzanie est le deuxième pays qui recevra un médicament de la marque Impact : l'insuline glargine Impact

L'OMS estime que plus de 4,5 milliards de personnes, soit la moitié de la population mondiale, ne sont pas entièrement couvertes par les services de santé essentiels 1 . Selon l’OMS, les maladies non transmissibles seraient à l’origine de 41 millions de décès chaque année, dont 77% se produisent dans des pays à revenu faible ou intermédiaire 2 .

