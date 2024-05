Communiqué de presse : Sanofi, Formation Bio et OpenAI annoncent une coopération de première classe autour de l’IA

Sanofi, Formation Bio et OpenAI annoncent une coopération de première classe autour de l’IA

Paris, New York, New York et San Francisco, Californie, 21 mai 2024. Sanofi, Formation Bio et OpenAI collaborent afin de construire des logiciels alimentés par l’IA afin d’accélérer le développement de médicaments et de proposer de nouveaux médicaments aux patients de manière plus efficace. Les trois équipes réuniront des données, des logiciels et des modèles adaptés pour développer des solutions personnalisées et adaptées à l’ensemble du cycle de développement des médicaments. Il s’agit d’une première collaboration de ce genre au sein des industries pharmaceutiques et des sciences de la vie.

Sanofi tirera parti de ce partenariat pour fournir un accès à des données exclusives afin de développer des modèles d’IA dans sa démarche visant à devenir la première société biopharmaceutique optimisée par l’IA à grande échelle.

Paul Hudson

PDG, Sanofi

« Cette collaboration unique est la prochaine étape importante dans notre parcours pour devenir une entreprise pharmaceutique sensiblement alimentée par l’IA. Les personnalisations de modèles d’IA de nouvelle génération, inédites, constitueront un fondement important dans nos efforts visant à façonner l’avenir du développement de médicaments pour l’industrie pharmaceutique et pour les nombreux patients qui attendent des traitements innovants. »

OpenAI, leader mondial des technologies d’IA, contribuera à l’accès à des capacités d’IA de pointe, notamment la capacité d’affiner les modèles, une expertise approfondie en IA, ainsi qu’un partenariat et des ressources de réflexion dédiés.

Brad Lightcap

Directeur des opérations, OpenAI

« L’IA dispose d’un énorme potentiel pour accélérer le développement de médicaments. Nous sommes fiers de collaborer avec Sanofi et Formation Bio pour aider les patients et leurs familles en proposant de nouveaux médicaments. »

Formation Bio, un développeur de médicaments axé sur l’IA et la technologie qui possède son propre portefeuille d’actifs médicamenteux, fournira des ressources d’ingénierie étendues, son expérience de l’exploitation à l’intersection de l’industrie pharmaceutique et de l’IA, et sa plateforme de développement axée sur la technologie pour concevoir, développer et déployer des technologies de l’IA dans tous les aspects du cycle de vie de l’industrie pharmaceutique.

Benjamine Liu

Co-Foundateur et PDG, Formation Bio

« Je crois fermement qu’en combinant nos forces, Sanofi, OpenAI et Formation Bio peuvent réinventer le développement de médicaments dans l’industrie pharmaceutique. En créant et en mettant en œuvre des agents et des modèles d’IA personnalisés conçus pour notre industrie, des sociétés comme Sanofi et Formation Bio peuvent atteindre une productivité sans précédent et accélérer le rythme auquel nous proposons de nouveaux médicaments aux patients. »

L’IA recèle un impact positif potentiellement énorme pour les patients en attente de nouveaux traitements. Sanofi, Formation Bio et OpenAI prévoient de montrer la voie aux développeurs de médicaments.

À propos de la Formation Bio

Formation Bio est une société pharmaceutique axée sur la technologie et native de l’IA qui se distingue par un développement de médicaments radicalement plus efficace. Les progrès de l’IA et de la découverte de médicaments créent plus de médicaments candidats que l’industrie ne peut en développer en raison du coût élevé et de la durée des essais cliniques. Consciente que ce goulot d’étranglement du développement pourrait à terme limiter le nombre de nouveaux médicaments parvenant aux patients, Formation Bio, fondée en 2016 sous le nom de TrialSpark Inc, a mis en place des plateformes technologiques, des processus et des capacités visant à accélérer tous les aspects du développement de médicaments et des essais cliniques. Formation Bio s’associe à des sociétés pharmaceutiques, des organismes de recherche et des entreprises de biotechnologie, les acquiert ou leur concède des licences sur des médicaments, afin de développer des programmes jusqu’à la preuve de concept clinique et au-delà, et de contribuer ainsi à la mise à disposition de nouveaux médicaments pour les patients.

« Formation Bio » et « TrialSpark » sont des marques commerciales de TrialSpark Inc.

À propos d’OpenAI

OpenAI est une société de recherche et de déploiement de l’IA. Sa mission est de veiller à ce que l’intelligence artificielle générale profite à l’ensemble de l’humanité.

Ce partenariat a été dirigé par le Directeur des opérations d’OpenAI et approuvé par son Conseil d’administration indépendant.

À propos de Sanofi

Nous sommes une entreprise mondiale de santé, innovante et animée par une vocation : poursuivre les miracles de la science pour améliorer la vie des gens. A travers le monde, nos équipes s’emploient à transformer la pratique de la médecine pour rendre possible l'impossible. Nous apportons des solutions thérapeutiques qui peuvent changer la vie des patients et des vaccins qui protègent des millions de personnes dans le monde, guidés par l’ambition d’un développement durable et notre responsabilité sociétale.

Sanofi est cotée sur EURONEXT : SAN et NASDAQ : SNY

Relations presse

Evan Berland | +1 215 432 0234 | evan.berland@sanofi.com

Victor Rouault | + 33 6 70 93 71 40 | victor.rouault@sanofi.com

Timothy Gilbert | + 1 516 521 2929 | timothy.gilbert@sanofi.com

Relations avec les investisseurs

Thomas Kudsk Larsen |+ 44 7545 513 693 | thomas.larsen@sanofi.com

Alizé Kaisserian | + 33 6 47 04 12 11 | alize.kaisserian@sanofi.com

Arnaud Delépine | + 33 6 73 69 36 93 | arnaud.delepine@sanofi.com

Corentine Driancourt | + 33 6 40 56 92 21 | corentine.driancourt@sanofi.com

Felix Lauscher | + 1 908 612 7239 | felix.lauscher@sanofi.com

Tarik Elgoutni| + 1 617 710 3587 | tarik.elgoutni@sanofi.com

Nathalie Pham | + 33 7 85 93 30 17 | nathalie.pham@sanofi.com

Relations avec les médias de Formation Bio

press@formation.bio

Relations avec les médias d’OpenAI

Steve Sharpe | + 1 650 224 2362 | ssharpe@openai.com

Déclarations prospectives – Sanofi

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s’attendre à », « anticiper », « croire », « avoir l’intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d’autres termes similaires. Bien que la direction de Sanofi estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Sanofi, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, les futures données cliniques et analyses, y compris postérieures à la mise sur le marché, les décisions des autorités réglementaires, telles que la FDA ou l’EMA, d’approbation ou non, et à quelle date, de la demande de dépôt d’un médicament, d’un procédé ou d’un produit biologique pour l’un de ces produits candidats, ainsi que leurs décisions relatives à l’étiquetage et d’autres facteurs qui peuvent affecter la disponibilité ou le potentiel commercial de ces produits candidats, le fait que les produits candidats s’ils sont approuvés pourraient ne pas rencontrer un succès commercial, l’approbation future et le succès commercial d’alternatives thérapeutiques, la capacité de Sanofi à saisir des opportunités de croissance externe et à finaliser les transactions y relatives, l’évolution des cours de change et des taux d’intérêt, l’instabilité des conditions économiques et de marché, des initiatives de maîtrise des coûts et leur évolution, l’impact que les pandémies ou toute autre crise globale pourraientt avoir sur Sanofi, ses clients, fournisseurs et partenaires et leur situation financière, ainsi que sur ses employés et sur l’économie mondiale. Ces risques et incertitudes incluent aussi ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Sanofi auprès de l’AMF et de la SEC, y compris ceux énumérés dans les rubriques « Facteurs de risque » et « Déclarations prospectives » du Document d’enregistrement universel 2023 de Sanofi, qui a été déposé auprès de l’AMF ainsi que dans les rubriques « Risk Factors » et « Cautionary Statement Concerning Forward-Looking Statements » du rapport annuel 2023 sur Form 20-F de Sanofi, qui a été déposé auprès de la SEC. Sanofi ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation applicable notamment les articles 223-1 et suivants du règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

Pièce jointe