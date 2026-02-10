Communiqué de presse : Sanofi finalise l’acquisition de Dynavax

Sanofi finalise l’acquisition de Dynavax

Paris, le 10 février 2026. Sanofi a annoncé aujourd’hui avoir finalisé l’ acquisition de Dynavax Technologies Corporation (Dynavax). L’acquisition comprend le vaccin contre l’hépatite B pour adultes de Dynavax, HEPLISAV-B, actuellement commercialisé aux États-Unis et qui se distingue par son schéma vaccinal à deux doses administrées sur un mois. Elle comprend également le vaccin candidat contre le zona de Dynavax (Z-1018), actuellement en phase 1/2 d’essais cliniques, ainsi que d’autres projets de vaccins en développement.

Cette acquisition renforce la présence de Sanofi dans le domaine de la vaccination des adultes en réunissant les vaccins de Dynavax ainsi que la portée commerciale, l’envergure mondiale et les capacités de développement de Sanofi.

L'offre publique d'achat portant sur l'ensemble des actions ordinaires en circulation de Dynavax, d'une valeur nominale de 0,001 dollar par action, a expiré une minute après 23 h 59 (heure de l'Est des États-Unis), le 9 février 2026. Le seuil minimum de validité ainsi que toutes les autres conditions de l'offre ont été satisfaits, et le 10 février 2026, Sanofi a accepté le paiement et procédera dans les meilleurs délais au règlement de l'ensemble des actions valablement apportées et non retirées.

Suite à l’acceptation des actions aux termes de l’offre, Sanofi a finalisé l’acquisition de Dynavax par la fusion d’une filiale à 100 % de Sanofi avec et dans Dynavax, conformément à l’article 251(h) de la loi générale sur les sociétés de l’État du Delaware, États-Unis, Dynavax demeurant la société survivante et devenant une filiale indirecte à 100 % de Sanofi. Dans le cadre de la fusion, toutes les actions Dynavax qui n’ont pas été valablement proposées dans l’offre publique d’achat ont été converties en droit à recevoir la même somme de 15,50 dollars par action en espèces, sans intérêts, sous réserve des retenues à la source applicables, qui aurait été versée si ces actions avaient été valablement proposées à l’offre publique d’achat. Le 10 février 2026, les actions ordinaires de Dynavax cesseront d’être négociées sur le NASDAQ Global Select Stock Market.

À propos de Sanofi

