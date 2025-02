Communiqué de presse : Sanofi annonce la signature d’un mandat de rachat d'actions pour un montant maximum de 2 milliards d’euros

Sanofi annonce la signature d’un mandat de rachat d'actions pour un montant ma ximum de 2 milliards d’euros

Paris, le 7 février 2025. Le 30 janvier 2025, Sanofi a annoncé son intention d’exécuter un programme de rachat d'actions en 2025 d'un montant de 5 milliards d’euros, de préférence par le biais de transactions en bloc et sur le marché ouvert, dans le but de les annuler.

Une première tranche de ce programme a été annoncée le 3 février 2025 et finalisée le 5 février 2025, pour un montant de 3 milliards d’euros, sous la forme d’une transaction de bloc hors marché avec l’actionnaire de longue date L'Oréal.

Le 6 février 2025, Sanofi a conclu un mandat avec un prestataire de services d’investissement pour la deuxième tranche de ce programme. Selon les termes de ce mandat, Sanofi rachètera ses propres actions pour un montant maximum de 2 milliards d’euros, entre le 7 février 2025 et le 31 décembre 2025 au plus tard 1 .

1 Sous réserve du renouvellement, le cas échéant, de la résolution autorisant le rachat et l’annulation d’actions par l’Assemblée Générale 2025.

