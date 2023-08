Communiqué de presse: Sanofi annonce des changements au sein de son Comité exécutif

Sanofi annonce des changement s au sein de son C omité exécutif

Paris, le 31 août 2023 . Sanofi annonce les changements suivants au sein de son Comité exécutif :

H ouman A shrafi an est nommé Vice-Président Exécutif, Responsable Recherche et Développement et prendra ses fonctions le 11 septembre 2023.

est nommé et prendra ses fonctions le 11 septembre 2023. Madeleine Roach est nommée Responsable Business Operations , à compter du 1 er octobre 2023.

est nommée à compter du 1 octobre 2023. Emmanuel Frenehard est nommé Chief Digital Officer , avec effet immédiat.

est nommé , avec effet immédiat. Bill Sibold , Vice-Président Exécutif, Médecine de Spécialités, quittera Sanofi pour poursuivre une opportunité externe. Brian Foard dirigera l’entité Médecine de Spécialités par intérim , avec effet immédiat.

Rattachés à Paul Hudson, Directeur Général de Sanofi, Houman, Madeleine et Emmanuel seront basés à Paris (France). Brian, également rattaché à Paul Hudson, sera en poste à Cambridge, aux États-Unis.

Au cours des trois dernières années, Sanofi a restructuré sa Recherche et Développement d’agents thérapeutiques, bâti un solide portefeuille de projets, affiné ses champs de recherche, mis en place des plateformes thérapeutiques de pointe et créé une culture d’entreprise qui lui permettent de répondre aux besoins urgents des patients. En qualité de nouveau Responsable Recherche et Développement de Sanofi, H ouman Ashrafian aura pour mission de renforcer la stratégie de développement de médicaments qui seront soit les premiers, soit les meilleurs de leur classe pharmacothérapeutique et de capitaliser sur la dynamique de croissance du portefeuille de projets de Sanofi pour soutenir son émergence comme un leader de l’innovation et de la science dans son secteur d’activité.

Dans le cadre de cette fonction nouvellement créé, Madeleine Roach aura pour mandat de mettre en place et diriger l’entité Business Operations . À la tête de cette entité, qui regroupera les services et solutions d’entreprise déjà en place, elle pilotera l’expansion des services centralisés et leur intégration en entité globale dans une optique d’efficacité et de productivité pour alimenter la croissance des activités et les investissements de Sanofi dans la recherche scientifique. Cette nouvelle entité sera chargée à la fois de développer et de proposer les meilleures solutions de soutien et d’accompagnement de l’activité, tout en garantissant une capacité optimale de ressources interfonctionnelles, à l'ensemble de l'entreprise.

Emmanuel Frenehard , Chief Digital Officer, orchestrera la transformation digitale de Sanofi et poursuivra l’exécution de la stratégie de l’entreprise dans le domaine du digital, des données et des technologies. S’appuyant sur un solide socle d’outils et de données numériques pour la création de valeur, l’acquisition de nouvelles compétences et la promotion d’une culture digitale et des données, Emmanuel et ses équipes auront pour mission d’aider Sanofi à atteindre son objectif de devenir la première entreprise biopharmaceutique ayant recours à grande échelle à l’intelligence artificielle afin d’accélérer l’innovation pour les patients et les professionnels de santé.

Paul Hudson

Directeur Général, Sanofi

« Ces nominations, qui résultent d’un équilibre harmonieux entre les promotions internes et le recrutement externe, permettent d’intégrer à Sanofi trois personnalités hautement qualifiées, porteuses d’un regard neuf et d’une expertise de tout premier ordre dans leur domaine respectif. J’ai confiance dans leur capacité à inspirer nos équipes, à exécuter notre stratégie et à réaliser ses objectifs, et à contribuer à notre ambition de devenir un leader tourné vers la science, innovant et inclusif . Dans le domaine scientifique, nous avons pour ambition stratégique de développer des médicaments et des vaccins que seront les premiers ou les meilleurs de leur classe afin de nourrir la croissance de notre entreprise au cours des années à venir . Je suis très heureux qu’Houman Ash rafian rejoigne Sanofi à la tête d’une organisation Recherche et Développement comptant près de 80 program me s au stade du développement clinique et qui anticipe 27 comptes rendus de recherche sur des molécules au stade précoce ou intermédiaire au cours des 12 prochains mois . Houman possède une riche expérience de la recherche et d u processus allant de la découverte à la mise sur le marché de médicaments de grande valeur et à fort pouvoir de transformation. Grâce à son leadership et à sa connaissance approfondie de la science, nous aspirons à pérenniser la transformation de notre R&D , conformément à l’objectif que nous nous sommes donné lors de l’élaboration de notre stratégie en 2019. Avec les résultats positifs de cinq études au cours des six premiers mois de 2023, dont ceux relatifs à Dupixent dans le traitement de la BPCO, nous sommes résolument déterminés à réaliser les objectif de la feuille de route scientifique de Sanofi. »

H ouman A shrafian – Vice-Président Exécutif , Responsable, R&D

Avant de rejoindre Sanofi, Houman exerçait les fonctions de Directeur associé de la plateforme d’investissements privés et de capital-risque spécialisée dans les biotechnologies, les actions de croissance d’entreprises de santé et les technologies médicales de SV Health Investors. Il possède un solide palmarès du développement et de la valorisation d’entreprises dans le domaine de la santé dont plusieurs ont mis sur le marché des médicaments innovants. Il a en effet co-fondé et présidé plusieurs entreprises de biotechnologies dont Alchemab Therapeutics, Dualitas, Enara Bio, Mestag Therapeutics, Sitryx et Trex Bio et siégé au conseil d’administration d’Imbria, de Prilenia et de Therini Bio. Houman a également été Vice-Président et Responsable du Groupe Sciences cliniques d’UCB, en charge plus particulièrement des stratégies relatives à la médecine de précision et des activités cliniques précoces de l’ensemble du portefeuille de R&D. Il a par ailleurs co-fondé Cardiac Report, une entreprise de services de cardiologie, ainsi que Heart Metabolics, Catamaran Bio et Weatherden, une société de conseils cliniques.

Cardiologue consultant honoraire à l’Hôpital John Radcliffe d’Oxford, Houman est également professeur invité à l’Université d’Oxford au Royaume-Uni. Il a obtenu de nombreuses distinctions au cours de sa carrière dont le Michael Davies Early Career Award de la British Cardiovascular Society et le Prix Schuldham. Houman est titulaire d’un Bachelor et d’un Master de l’Université de Cambridge (Royaume-Uni), ainsi que d’un diplôme en médecine et chirurgie ( Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery ) et d’un doctorat ( D Phil ) de l’Université d’Oxford (Royaume-Uni).

Houman Ashrafian

« Je suis absolument ravi de rejoindre une entreprise avec un héritage multiculturel aussi extraordinaire et diversifié que Sanofi et ses équipes de chercheurs expérimentés à un moment particulièrement décisif et important de sa capacité à générer une valeur hors norme pour les patients . La stratégie Play to Win continuera de cristalliser de la valeur grâce à une organisation de R&D unifiée, avec des pôles en France/Europe et aux États-Unis et des sites aux quatre coins de la planète . Je ne saurais aspirer à un moment plus enthousiasmant pour rejoindre Sanofi qui est plus que jamais à la pointe du développement de médicaments , fermement engagée à servir la science et à faire évoluer son expertise dans le domaine des données et de l’informatique afin de proposer plus rapidement de meilleur s médicaments et vaccins ciblés aux patients . Je suis fermement résolu à piloter l es initiatives que Sanofi engagera pour développer des médicaments qu i changent la donne , dans le respect de ses responsabilités en matière de développement durable et de santé mondiale. »

Madeleine Roach – Vice-Président Exécutif , Responsable Business Operations

Madeleine a rejoint Sanofi en 2022 au poste de Responsable, Audit interne et Gestion des risques après avoir exercé, auprès d’AstraZeneca, les fonctions de Responsable, Services financiers Groupe, Asie-Pacifique et de Directrice, Global Business Services du site en Malaisie où elle était chargée de fournir un large éventail de services et solutions de premier ordre aux parties prenantes d’une des régions les plus stratégiques en termes d’activité pour AstraZeneca et où elle a contribué à l’expansion du site en lui adjoignant des services à valeur ajoutée et des capacités numériques, tout en attirant des talents grâce à une solide stratégie de marque employeur. Elle a exercé auparavant plusieurs fonctions dans le domaine de la finance et des services à l’entreprise, assorties de responsabilités croissantes, chez AstraZeneca, en Allemagne et au Royaume-Uni. Avant de rejoindre AstraZeneca, elle était Directrice, Services de conseil financier chez KPMG et Consultante, Services de conseil en fiscalité d’entreprise et comptabilité chez PricewaterhouseCoopers. Madeleine est titulaire d’un Bachelor (spécialisé) en économie et politique de l’École des études orientales et africaines de l’Université de Londres.

E mmanuel F renehard – Chief Digital Officer

Emmanuel a rejoint Sanofi il a trois ans au poste de Responsable Monde, Digital. Il a ensuite exercé différentes fonctions, dont celles de Responsable Monde – Équipes digitales des Entités commerciales globales (GBU) et de Responsable Monde – Produits digitaux. Il a également dirigé l’Accélérateur Digital de Sanofi et plusieurs initiatives de commerce numérique. Avant d’intégrer Sanofi, Emmanuel a occupé pendant 20 ans des postes de direction dans plusieurs grandes entreprises et pendant trois ans dans des startups. Il a développé et lancé de multiple produits digitaux pour différents modèles d’activité, nouveaux ou déjà en place. Il a en particulier géré le déploiement d’iflix en Asie du Sud-Est et piloté le lancement de DisneyLife, le service de vidéo à la demande de Disney, au Royaume-Uni.

Le Dr Dietmar Berger , qui a dirigé avec succès les équipes de la R&D de Sanofi pendant un intérim ces derniers mois, conserve ses fonctions de Chief Medical Officer et de Responsable Monde, Développement et continuera de contribuer au développement accéléré du portefeuille de l’entreprise.

Bill Sibold , Vice-Président Exécutif, Médecine de Spécialités, quittera Sanofi pour poursuivre une opportunité en dehors de l’entreprise. Bill a rejoint Sanofi en 2011 et dirige depuis 2017 l’entité globale Médecine de Spécialités. Il a contribué à affirmer le leadership de Sanofi dans la sphère de la Médecine de Spécialités et, en particulier, dans les domaines de l’immunologie, de la neurologie, de l’oncologie, des maladies rares et des maladies hématologiques rares. Sanofi le remercie de son exceptionnel leadership et de ses contributions et lui adresse ses meilleurs vœux de succès pour l'avenir.

Une procédure de recrutement interne et externe a été lancée pour identifier un successeur à Bill Sibold. Brian Foard , actuellement Responsable Médecine de Spécialités Amérique du Nord et Directeur Pays (États-Unis), assurera la direction de l’entité globale Médecine de Spécialités pendant l’intérim . Brian possède plus de 20 ans d’expérience de la pharmacie de spécialités. Il a rejoint Sanofi en 2017 et, avant les fonctions qu’il exerce actuellement, a piloté avec succès le lancement de Dupixent dans plus de 50 pays, dans de multiples indications et pour différents groupes d’âge.

