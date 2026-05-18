COMMUNIQUE DE PRESSE: NACON: ACTIVITÉ DU 4ème TRIMESTRE 2025-2026 À 36,6 M€

Communiqué de presse

Lesquin, 18 mai 2026, 18h00

ACTIVITÉ DU 4 ème TRIMESTRE 2025-2026 À 36,6 M€

CHIFFRE D’AFFAIRES 2025-2026 À 160,8 M€

POINT SUR LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN COURS

PERSPECTIVES 2026-2027 : RESTRUCTURATION DES ACTIVIT É S

REDUCTION DES COÛTS ET RATIONALISATION DES INVESTISSEMENTS





Lesquin, le 18 mai 2026, Nacon (ISIN FR0013482791) (la « Société »), publie ce jour son chiffre d’affaires consolidé de l’exercice 2025-2026 (période du 1 er avril 2025 au 31 mars 2026).

Chiffre d’affaires (non audité) 2025-26



2024-25



Variation



Million € 1 er Trimestre (avril - juin) 31,3 32,3 -2,9% 2 ème Trimestre (juillet - septembre) 46,8 44,8 +4,5% 3 ème Trimestre (octobre - décembre) 46,1 52,9 -12,8% 4 ème Trimestre (janvier - mars) (1) 36,6 38,0 -3,8% Jeux 25,2 26,0 -3,0% dont : Catalogue 13,2 9,9 +33,2% Back catalogue 12,0 16,1 -25,3% Accessoires 10,0 11,0 -9,2% Autres ( 2) 1,4 1,1 +28,9% Cumul 12 mois (avril - mars) (1) 160,8 167,9 -4,3% Jeux 107,5 97,1 +10,7% dont : Catalogue 55,3 38,5 +43,7% Back catalogue 52,2 58,6 -10,9% Accessoires 47,7 65,2 -26,9% Autres ( 2) 5,7 5,6 +0,3%

(1) Données non auditées

(2) Chiffre d’affaires Mobile et Audio

Chiffre d’affaires du 4 ème trimestre 2025-2026 en légère baisse à 36,6 M€

Le chiffre d’affaires de l’activité Jeux ressort sur le trimestre à 25,2 M€, quasi stable par rapport au trimestre

de l’exercice précédent.

L’activité Catalogue (nouveaux jeux) affiche un chiffre d’affaires en nette progression à 13,2 M€, soit une hausse de 33,2%. Cette croissance a été soutenue par un riche programme de sorties au cours du trimestre, parmi lesquelles Styx : Blades of Greed™ et Dragonkin : The Banished™.

Sur l'ensemble de l'exercice, le chiffre d'affaires Catalogue s'établit à 55,3 M€, en progression de 43,7 %.

Le Back Catalogue (jeux sortis au cours des exercices précédents) est en retrait de 25,3% sur le trimestre, en raison d’une base de comparaison élevée au T4 2024-2025.

Les ventes de l'activité Accessoires enregistrent un recul moins prononcé qu'au trimestre précédent, soutenues par une dynamique plus favorable sur le marché américain. Sur l’ensemble de l’exercice, les ventes affichent un repli plus marqué, principalement lié à l’impact de la hausse des droits de douane aux États-Unis.

Au regard de ces éléments, la Société clôture son exercice 2025-2026 sur un chiffre d'affaires de 160,8 M€, inférieur à ses prévisions initiales.

Point sur la procédure de redressement judiciaire - restructuration en cours pour l’exercice 2026-2027

À la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire prononcée à son bénéfice par le Tribunal de commerce de Lille Métropole par jugement du 2 mars 2026, la Société a engagé une revue stratégique approfondie de l'ensemble de ses activités. Cette démarche vise à rationaliser les investissements sur les projets les moins risqués et à bâtir un modèle opérationnel solide et pérenne.

Dans ce cadre, la société a engagé un effort significatif de rationalisation de sa structure de coûts, accompagné d'un redimensionnement de ses effectifs. Cette démarche vise à doter la Société d'une organisation plus agile, capable de gagner en efficacité structurelle de manière durable.

Le Tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé, le 29 avril 2026, la liquidation judiciaire de deux filiales françaises de la Société : SPIDERS, studio de développement de jeux vidéo ne disposant pas de projet de lancement à horizon proche, et NACON TECH, entité de création de motion capture.

Parallèlement, deux autres filiales de la Société, les studios CYANIDE et KYLOTONN, toutes deux en redressement judiciaire, feront l’objet d’une restructuration.

Enfin, la Société travaille à l’élaboration d’un projet de plan de redressement, impliquant une restructuration de son endettement, ayant vocation à être soumis au Tribunal de commerce de Lille Métropole dans les prochains mois.

La Société informera le marché au fur et à mesure de l’évolution de sa situation et de l’état d’avancement de la procédure de redressement judiciaire.

Perspective de résultats pour l’exercice 2025-2026

L’examen approfondi de la valeur de ses actifs conduira la Société à comptabiliser des provisions significatives, portant notamment sur des dépréciations de goodwill et de certains jeux qui seront soit abandonnés soit dépréciés selon leurs perspectives de vente. Ces ajustements, de nature non récurrente, pèseront lourdement sur les résultats annuels de l'exercice 2025/2026.

La Société précise que ces dépréciations s’inscrivent dans une démarche prudente et rigoureuse d’évaluation de ses actifs. Elles n’affectent ni la dynamique opérationnelle du Groupe, ni la poursuite de sa trajectoire de transformation.

Perspectives d’activité pour l’exercice 2026-2027

Sur l’activité Jeux, l’exercice 2026-2027 bénéficiera de la sortie de plusieurs jeux majeurs couvrant la majorité des spécialités de genres avec notamment :

Sport : Tour de France 26 et Pro Cycling Manager TM 26

Racing : Endurance Motorsport TM , MXGP TM 26,

Aventure : Cthulhu TM , The Mound TM , Edge of Memories TM

Simulation : Hunting Simulator 3

Fort d'un volume de sorties élevé sur l'exercice 2025-2026, le chiffre d'affaires Back Catalogue devrait s'inscrire en progression sur l'exercice 2026-2027.

Dans un contexte de marché américain mieux orienté, l'activité Accessoires devrait retrouver le chemin de la croissance, portée par les nouveaux casques RIG et la gamme de volants pour consoles.

La stratégie de développement pour l’exercice 2026-2027 sera présentée lors de la publication des résultats annuels 2025-2026.

Prochains rendez-vous :

Communiqué des résultats de l’exercice 2025-2026 et du chiffre d’affaires du 1 er trimestre 2026/2027,

le 20 juillet 2026 (après Bourse)





A PROPOS DE NACON







CHIFFRE D’AFFAIRES IFRS 2025/2026 : 160,8 M€



















EFFECTIF

Plus de 1000 collaborateurs











INTERNATIONAL

23 filiales et un réseau de distribution dans 100 pays

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NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 16 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 30 années d’expertise au service des joueurs. Ce nouveau pôle unifié renforce la position de NACON sur le marché et lui permet d’innover en créant de nouveaux avantages compétitifs uniques.







Société cotée sur Euronext Paris, compartiment B – Indices : CAC Mid&Small

ISIN : FR0013482791 ; Reuters : NACON.PA ; Bloomberg : NACON:FP







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