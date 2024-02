Communiqué de presse : Le Conseil d’administration de Sanofi propose la nomination de Clotilde Delbos, Anne-Françoise Nesmes et John Sundy en qualité d’administrateurs indépendants

Le Conseil d’administration de Sanofi propose la nomination de Clotilde Delbos, Anne-Françoise Nesmes et John Sundy en qualité d’administrateurs indépendants

Paris, le 22 février 2024 . Lors de sa séance du 22 février 2024, le Conseil d’administration de Sanofi a décidé de proposer, dans le cadre de la prochaine Assemblée générale des actionnaires prévue le 30 avril 2024, le renouvellement des mandats de Rachel Duan et Lise Kingo et la nomination de Clotilde Delbos, Anne-Françoise Nesmes et John Sundy en qualité d’administrateurs indépendants.

Diane Souza, membre du Comité d’audit et du Comité des rémunérations, et Thomas Südhof, Président du Comité scientifique, quittent le Conseil d’administration au terme de leurs deuxièmes mandats. Le Président les a chaleureusement remerciés pour leur contribution précieuse au Conseil d’administration et aux Comités spécialisés auxquels ils ont appartenu au cours de leurs mandats.

Le Président a précisé qu’afin de préparer au mieux la fin, en 2025, du mandat d’administrateur de Fabienne Lecorvaisier, Présidente du Comité d’audit, le Conseil d’administration sera composé temporairement de 17 membres à compter de l’Assemblée générale des actionnaires du 30 avril 2024.

Clotilde Delbos est actuellement administrateur d’Axa et d’Alstom. Elle a occupé différents postes dans l’audit interne, les fusions et acquisitions et la trésorerie, en Californie, à Bruxelles et en France, notamment chez Price Waterhouse et au sein du groupe Pechiney, avant de devenir Directeur Financier de Division. En 2012, elle a rejoint le groupe Renault. En 2016, Clotilde Delbos a été nommée Directeur Financier du groupe et Présidente du Conseil d’administration de RCI Banque SA. Elle a ensuite été nommée Directeur Général de Renault SA par intérim, Directeur Général Adjoint du groupe et Directrice Générale de Mobilize . Clotilde Delbos a été élevée au grade de Chevalier de la légion d’honneur en 2021.

Clotilde Delbos est diplômée de l’EM Lyon avec une spécialisation en comptabilité.

Anne-Françoise Nesmes est actuellement Directeur Financier de Smith + Nephew PLC, fonction dont elle démissionnera à la fin du premier trimestre 2024. Elle a rejoint le Conseil d’administration de Compass Group PLC en tant qu’administrateur en 2018 et est actuellement administrateur indépendant, Présidente du Comité d’audit et membre du Comité de responsabilité d’entreprise, de nomination et de rémunération. Elle a occupé plusieurs postes dans le domaine de la finance au sein de sociétés internationales avant de rejoindre GlaxoSmithKline PLC en 1997 où elle a travaillé pendant 16 ans, notamment en tant que Senior Vice-Président Finance des Vaccins. Elle a ensuite été nommée Directeur Financier de Dechra Pharmaceuticals PLC et Merlin Entertainments PLC (2013-2020).

Anne-Françoise Nesmes est titulaire d’un Master de l’Ecole Supérieure de Commerce de Grenoble et d’un Master en Business Administration de Henley Business School. Elle a également obtenu une certification en comptabilité de gestion (Chartered Management Accountant).

John Sundy est actuellement Directeur médical et Responsable de la Recherche et du Développement chez Seismic Therapeutic, une société d’apprentissage automatique en immunologie, et Professeur adjoint de médecine dans la division de rhumatologie et d’immunologie de l’école de médecine de l’Université de Duke aux Etats-Unis. Il était membre permanent de la faculté de l’université de Duke avant de rejoindre l’industrie de biotechnologie en 2014. Entre 2014 et 2021, il a occupé plusieurs postes de direction, notamment celui de Senior Vice-Président chez Gilead Sciences et celui de Directeur Médical chez Pandion Therapeutics.

Il est également administrateur de Neutrolis, Inc. et de la Childhood Arthritis and Rheumatology Research Alliance , et siège au Steering Committee du NIH Immune Tolerance Network .

John Sundy a obtenu une licence en biologie à l’université de Bucknell et un doctorat en médecine à l’université Hahnemann avec une spécialisation en immunologie, et a suivi une formation clinique en rhumatologie et en allergie/immunologie à Duke.

Frédéric Oudéa

Président du Conseil d’administration

« Les arrivées de Clotilde Delbos, Anne-Francoise Nesmes et John Sundy permettront de conforter les compétences du Conseil d'administration en matière financière et scientifique, notamment dans le domaine de l'immunologie. Je voudrais rendre hommage à la contribution remarquable de Diane Souza et Thomas Südhof aux travaux du Conseil, et me félicite que le Conseil puisse poursuivre la diversification de ses profils et expertises en cohérence avec les développements stratégiques du groupe. »

La composition des comités spécialisés du Conseil sera revue à l’issue de l’Assemblée générale des actionnaires prévue le 30 avril 2024.

À propos de Sanofi

Nous sommes une entreprise mondiale de santé, innovante et animée par une vocation : poursuivre les miracles de la science pour améliorer la vie des gens. Nos équipes, présentes dans une centaine de pays, s’emploient à transformer la pratique de la médecine pour rendre possible l'impossible. Nous apportons des solutions thérapeutiques qui peuvent changer la vie des patients et des vaccins qui protègent des millions de personnes dans le monde, guidés par l’ambition d’un développement durable et notre responsabilité sociétale.

Sanofi est cotée sur EURONEXT : SAN et NASDAQ : SNY

Relations médias

Sandrine Guendoul | + 33 6 25 09 14 25 | sandrine.guendoul@sanofi.com

Nicolas Obrist | + 33 6 77 21 27 55 | nicolas.obrist@sanofi.com

Victor Rouault | + 33 6 70 93 71 40 | victor.rouault@sanofi.com

Relations investisseurs

Eva Schaefer-Jansen | + 33 7 86 80 56 39 | eva.schaefer-jansen@sanofi.com

Arnaud Delépine | + 33 6 73 69 36 93 | arnaud.delepine@sanofi.com

Corentine Driancourt | + 33 6 40 56 92 21 | corentine.driancourt@sanofi.com

Felix Lauscher | + 1 908 612 7239 | felix.lauscher@sanofi.com

Tarik Elgoutni| + 1 617 710 3587 | tarik.elgoutni@sanofi.com

Nathalie Pham | + 33 7 85 93 30 17 | nathalie.pham@sanofi.com

Pièce jointe