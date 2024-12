Communiqué de presse - Jean-Paul Kress rejoint le Conseil d’administration de Sanofi

Jean-Paul Kress rejoint le Conseil d’administration de Sanofi

Paris, le 19 décembre 2024 . Le Conseil d’administration de Sanofi est heureux d’accueillir Jean-Paul Kress en qualité d’administrateur indépendant à compter du 1er janvier 2025, en remplacement de Gilles Schnepp qui a décidé de quitter le conseil à la fin de l’année 2024. Jean-Paul Kress exercera ses fonctions pour la durée restant à courir du mandat de Gilles Schnepp et sa nomination sera soumise à la ratification de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de Sanofi.

Jean-Paul Kress a exercé les fonctions de Directeur général de MorphoSys à compter de 2019 jusqu’à son acquisition par Novartis en 2024. Il a accompagné l’entreprise dans sa mission - Plus de vie pour les patients atteints d’un cancer – et a contribué à sa transformation en société biopharmaceutique, développant et commercialisant de nouveaux médicaments contre le cancer. Auparavant, Jean-Paul Kress a été Directeur Général de Syntimmune Inc., société axée sur le développement clinique avancé dans le domaine des maladies auto-immunes, jusqu’à son acquisition par Alexion. Il a également occupé plusieurs postes de direction dans d’autres sociétés pharmaceutiques aux États-Unis et en Europe. Jean-Paul Kress a également été Président du Conseil d’administration d’ERYTECH Pharma et membre du Conseil d’administration de Sarepta Therapeutics. Il est titulaire d’un doctorat en Médecine de la Faculté Necker-Enfants Malades de Paris et d’un Master de Sciences en pharmacologie moléculaire et cellulaire de l’Ecole normale supérieure (Ulm) à Paris.

Frédéric Oudéa

Président du Conseil d’administration

"J’exprime ma profonde gratitude à Gilles Schnepp pour son engagement indéfectible au sein du Conseil, et en particulier pour sa contribution déterminante à l’évolution de la gouvernance de l’entreprise en 2023. Le Conseil est ravi d’accueillir Jean-Paul Kress en tant que nouvel administrateur. Fort de plus de 30 ans d’expérience diversifiée dans le secteur pharmaceutique, tant au sein de grands groupes que de sociétés biotechnologiques, Jean-Paul apporte une expertise internationale exceptionnelle au Conseil. Ses perspectives seront précieuses pour accompagner l’évolution stratégique continue de l’entreprise dans le domaine biopharmaceutique."

S’agissant de l’organisation des Comités du Conseil, Patrick Kron prendra la Présidence du Comité des Nominations, de la Gouvernance et de la RSE et Jean-Paul Kress rejoindra le Comité de réflexion stratégique et le Comité scientifique.

