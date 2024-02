Communiqué de presse : François-Xavier Roger nommé Directeur Financier, membre du Comité exécutif de Sanofi

François-Xavier Roger nommé Directeur Financier, membre du Comité exécutif de Sanofi

Paris, 1er février, 2024 . François-Xavier Roger sera nommé Directeur Financier et membre du Comité Exécutif de Sanofi à compter du 1er avril 2024. Il sera basé à Paris et succèdera à Jean-Baptiste Chasseloup de Chatillon qui a choisi de quitter Sanofi pour prendre la tête d’Apprentis d'Auteuil. La Fondation Apprentis d'Auteuil accompagne les jeunes en difficulté en leur proposant des programmes d'éducation, de formation et d'insertion, en France et à l'international. Actif dans le domaine caritatif depuis de nombreuses années, Jean-Baptiste a décidé de consacrer la prochaine étape de sa carrière à son engagement sociétal.

François-Xavier rejoint Sanofi après avoir été le directeur financier de Nestlé pendant plus de 8 ans, où il a été reconnu comme un leader financier expérimenté qui a contribué de manière importante à la création de valeur de la société. Manager expérimenté, il a vécu et travaillé en Europe, aux États-Unis, en Asie, en Afrique et en Amérique latine. Avant Nestlé, François-Xavier a été directeur financier de Takeda Pharmaceuticals, basé au Japon, de 2013 à 2015. François-Xavier a commencé et passé les 14 premières années de sa carrière dans l’industrie pharmaceutique, chez Roussel, Hoechst puis Aventis, dans différents pays. De 2000 à 2008, François-Xavier a été directeur financier de Danone Asie, puis directeur des finances, de la trésorerie et de la fiscalité du groupe Danone. Entre 2008 et 2013, il a été directeur financier de Millicom, un opérateur mondial de téléphonie mobile coté au NASDAQ.

Paul Hudson

Directeur Général, Sanofi

“ Alors que nous entrons dans la prochaine phase de lancements et de croissance, c'est un plaisir d'accueillir François-Xavier Roger, un directeur financier qui a fait ses preuves en matière d’accélération de la création de valeur. Depuis son arrivée en 2018, Jean-Baptiste de Chatillon a joué un rôle déterminant dans l’avancement de notre stratégie Play to Win. Sous sa houlette, notre direction financière a été modernisée pour devenir une équipe au service de notre mission et de l'exécution de notre stratégie au quotidien. Nous sommes fiers de la prochaine étape que Jean-Baptiste s’est choisie. ”

Jean-Baptise Chasseloup de Chatillon

“ Au cours des cinq dernières années, j'ai eu le privilège de voir l'incroyable transformation de Sanofi en une entreprise au solide potentiel de croissance long terme. Ma décision de prendre la tête d’Apprentis d'Auteuil a également été nourrie par ma passion croissante pour l'impact de Sanofi dans le monde. Je remercie Paul et tous mes collègues chez Sanofi pour la confiance qu'ils m'ont témoignée toutes ces années et je continuerai de les encourager dans les avancées stratégiques qu’ils réaliseront. ”

François-Xavier Roger

“ Je suis ravi de rejoindre Sanofi à un moment important de son histoire marqué par de profondes transformations. Les années qui viennent m’offrent une très belle opportunité de contribuer à améliorer les progrès pour les patients et de poursuivre la création de valeur pour les actionnaires de la société. ”

Une photographie de François-Xavier Roger est en pièce jointe de cet email.

