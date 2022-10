Communiqué de Presse : Forte performance au T3 et avancées règlementaires clés

Forte performance au T3 et avancées règlementaires clés

Paris, le 28 octobre 2022

T3 2022 : Augmentation des ventes de 9,0% à TCC, soutenue par la Médecine de Spécialités et les Vaccins

La Médecine de Spécialités progresse de 19,9% portée par Dupixent ® (+44,5%, à 2 314 millions d’euros) et des lancements dans les maladies rares

(+44,5%, à 2 314 millions d’euros) et des lancements dans les maladies rares Les ventes de Vaccins sont en hausse de 23,5% portées par la forte hausse des vaccins grippe, la reprise des Vaccins pour voyageurs, ainsi que les franchises Méningite et PPH

Les produits stratégiques de la Médecine Générale sont en hausse de 2,4%, malgré la baisse de la demande de Lovenox ® liée au COVID-19

liée au COVID-19 La Santé Grand Public en hausse de 1,9% avec la progression des catégories Santé Digestive et Toux & Rhume dans un environnement de marché post-COVID-19 en voie de normalisation

T3 2022 : Hausse du BNPA des activités (1) de 17,9% à TCC, portée par l’augmentation des ventes et l’amélioration des marges

La marge opérationnelle des activités a augmenté de 1,9 point à 36,0% soutenue par l’amélioration de la marge brute liée aux gains de productivité, à un mix produit favorable et à la déconsolidation d’EUROAPI

Le BNPA des activités (1) est de 2,88€, en hausse de 32,1% à données publiées et de 17,9% à TCC

est de 2,88€, en hausse de 32,1% à données publiées et de 17,9% à TCC Le BNPA IFRS est de 1,66 €, en baisse de 9,8%, reflétant une dépréciation de 1 586 millions d’euros liée au SAR444245





Avancées de la stratégie de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise

La fondation Access to Medicine a souligné le travail de Sanofi Global Health pour favoriser l’accès à l’insuline dans les pays à revenu faible ou intermédiaire





Avancées en R&D et réglementaires

Dupixent ® , premier et seul médicament approuvé par la FDA pour le traitement du prurigo nodulaire

, premier et seul médicament approuvé par la FDA pour le traitement du prurigo nodulaire Examen prioritaire d’Altuviiio™ (efanesoctocog alpha) accordé par la FDA pour le traitement de l’hémophilie A

Xenpozyme TM , premier médicament indiqué pour le traitement des manifestations non neurologiques du déficit en sphingomyélinase acide approuvé par la FDA chez l’enfant et l’adulte

, premier médicament indiqué pour le traitement des manifestations non neurologiques du déficit en sphingomyélinase acide approuvé par la FDA chez l’enfant et l’adulte Recommandation du CHMP pour l’approbation de Beyfortus ® (nirsevimab) pour la prévention des infections par le VRS chez le nourrisson

(nirsevimab) pour la prévention des infections par le VRS chez le nourrisson Recommandation du CHMP pour l’approbation d’Enjaymo TM pour le traitement de l'anémie hémolytique chez les patients adultes





Révision à la hausse des perspectives de BNPA des activités 2022 (1)

Sanofi anticipe maintenant un BNPA des activités (1) 2022 en croissance d’environ 16% (2) à TCC, sauf événements majeurs défavorables imprévus. L’effet des changes sur le BNPA des activités 2022 est estimé à environ +9,5% à +10,5% en appliquant les taux de change moyens d’octobre 2022.





Paul Hudson, Directeur Général de Sanofi, déclare :

“Nos solides résultats du troisième trimestre démontrent que Sanofi est sur la bonne voie, avec une performance remarquable de la Médecine de Spécialités et des Vaccins, chacuns en hausse de 20%, ce qui nous amène à relever à nouveau notre prévision de croissance du BNPA des activités cette année. Notre engagement pour l’innovation porte ses fruits. Trois de nos projets prioritaires, meilleurs ou premiers de leur catégorie ont atteint des étapes réglementaires importantes. Beyfortus ® a été recommandé par le CHMP de l’EMA dans la prévention des maladies dues au VRS chez tous les nourrissons et la FDA a accordé un examen prioritaire à Altuviiio TM chez les patients atteints d’hémophilie A. Dupixent ® vient également d’être homologué par la FDA comme premier traitement indiqué dans le prurigo nodulaire, soit sa seconde indication dermatologique et sa cinquième indication aux États-Unis. L'impact sociétal reste au cœur de nos engagements, comme le montrent nos deux premiers programmes de compensation des émissions de carbone. Nous sommes actuellement sur la bonne voie pour atteindre notre objectif de marge opérationnelle des activités de 30% en 2022 et continuer de nous consacrer à notre ambition de transformer la pratique de la médecine pour les patients du monde entier” .

T3 2022 Variation Variation à TCC 9M 2022 Variation Variation à TCC Chiffre d’affaires net IFRS publié 12 482 m€ +19,7% +9,0% 32 272 m€ +16,2% +8,6% Résultat net IFRS publié 2 076 m€ -10,1% — 5 260 m€ +3,7% — BNPA IFRS publié 1,66 € -9,8% — 4,20 € +3,7% — Cash flow libre (3) 2 695m€ +22,4% — 5 937m€ +6,9% — Résultat opérationnel des activités 4 498 m€ +26,5% +13,0% 10 316 m€ +22,0% +12,8% Résultat net des activités (1) 3 606 m€ +31,8% +17,7% 8 200 m€ +26,5% +16,9% BNPA des activités (1) 2,88 € +32,1% +17,9% 6,55 € +26,4% +17,0%

Sauf indication contraire, l’évolution du CA est exprimée à taux de change constants (TCC) (voir la définition Annexe 7) (1) Le commentaire du compte de résultat net des activités, indicateur non-GAAP, permet de rendre compte de la performance économique de Sanofi (voir définition à l'Annexe 7). Le compte de résultats consolidés du T3 2022 figure en Annexe 3 et le passage du résultat net IFRS au résultat net des activités, en Annexe 4; (2) Le BNPA des activités de 2021 s’élève à €6,56; (3) Le Cash-flow libre est un indicateur non-GAAP (voir définition à l'Annexe 7).

